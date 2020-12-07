شكرا لقرائتكم خبر عن وانت فى بيتك إزاى تتعامل مع ألم البطن المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم البطن من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ناتج عن التهابات المعدة والقولون وقد يكون نتيجة الإصابة بجرثومة المعدة وفى بعض الأحيان قد يكون ألم البطن ناتج عن الإكثار من تناول الأطعمة الضارة أو غير النظيفة، لذلك يقدم ”الخليج 365” أبرز الطرق الطبيعية التى يمكن أن تخفف ألم البطن حسب ما ذكره موقع lifehack وهى:

1. الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة البطن وعلاج مشاكل المعدة والتهابات القولون.

2:خل التفاح

ينصح بخلط التفاح مع العسل الأبيض وتناوله يوميًا، فهو من الطرق الطبيعية لتخفيف ألم المعدة وتعزيز صحة الجهاز الهضمى، كما يعمل خل التفاح على طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم.

3: الموز

تحتوي هذه الفاكهة الرائعة على البكتين عديد السكاريد الذي يساعد على إنتاج حركات الأمعاء الطبيعية، كما يعمل الموز على ترطيب المعدة وتخفيف الألم.

4: النعناع

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ماريلاند ، يمكن للنعناع أن يخفف عمليا من أي مرض في المعدة على سبيل المثال ، يساعد النعناع على علاج عسر الهضم عن طريق تهدئة عضلات المعدة حتى يتمكن طعامك من الهضم بسهولة أكبر.

5: البابونج

يحتوى شاى البابونج على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات التى تعزز صحة المعدة وتعالج الالتهابات والألم.

6: الزبادي

يعتبر الزبادى من أفضل أنواع الطرق الطبيعية التى تعمل على تخفيف الألم وعلاج الالتهاب ومشاكل المعدة.

7:عصير التفاح

يقدم عصير التفاح جرعة عالية من الألياف التي ستجعل الطعام ينتقل عبر الجهاز الهضمي. إذا كان الإسهال هو ما يزعجك ، فقد يكون عصير التفاح الطبيعي هو أفضل خيار لك.