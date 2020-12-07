كيف يمكن أن تؤثر الأشعة فوق البنفسجية على عيون طفلك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عندما يتعلق الأمر بالسماح للأطفال باللعب في الهواء الطلق ، فإن معظم الآباء يعرفون مدى أهمية ارتداء واقي الشمس، ولكن غالبًا ما يتم التغاضي عن التأثير الذي يمكن أن يحدثه الإشعاع فوق البنفسجي على أعينهم، لذلك يقدم موقع zeiss كيف يمكن للنظارات الشمسية والنظارات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية حماية رؤية طفلك .

وبصرف النظر عن تعلم تقدير الطبيعة، والحصول على القليل من الهواء النقي، وتحقيق التوازن بين وقت الشاشة والاسترخاء في الهواء الطلق، فإن التواجد في الخارج يعني أن طفلك سيحصل على تمرين بدني يحتاجه بشدة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة، وتعزيز النوم الصحي، والمساهمة في مزاج أكثر إيجابية.





الأخطار المصاحبة للتعرض للشمس على صحة العين

بقدر ما يكون الوقت الذي يقضيه الطفل في الخارج مفيدًا لطفلك ، من المهم أن تكون على دراية بمخاطر التعرض المفرط للشمس.

95%-%97 من الأشعة فوق البنفسجية (UVR) التي تصل إلى سطح الأرض تخترق الجلد بعمق ، حيث يمكن أن تساهم في الإصابة بسرطان الجلد وتسريع شيخوخة الجلد. يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للشمس أيضًا إلى إتلاف العينين ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض العين مثل التهاب السمنة الضوئية والتشيخ الضوئي (dermatoheliosis) وإعتام عدسة العين بمرور الوقت.

لماذا الأطفال أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية؟

يميل الأطفال إلى قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق ، مما يجعل متوسط ​​تعرضهم للأشعة فوق البنفسجية أعلى بثلاث مرات من تعرض الشخص البالغ، فالميلانين هو الصباغ الطبيعي الواقي للبشرة. يمتص الضوء بشكل فعال ويمكن أن يبدد الأشعة فوق البنفسجية الممتصة في الجلد كما تحتوي بشرة الأطفال على كمية أقل من الميلانين.

العدسة البلورية التي تحمي العين أكثر شفافية عند الأطفال، نتيجة لذلك ، بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات ، ينتقل أكثر من 75٪ من الأشعة فوق البنفسجية عن طريق العدسة البلورية ، مقارنة بـ 10٪ من الأشعة فوق البنفسجية في أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا.

حماية طفلك من الأشعة فوق البنفسجية

وتظهر الأبحاث أن عادات وسلوكيات حماية الأطفال من أشعة الشمس تعتمد بشكل كبير على الأمثلة والمشورة التي يحصلون عليها من والديهم ، حتى عندما يكبرون ويبدأون في اتخاذ قراراتهم الخاصة.