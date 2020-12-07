شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للأرز البنى أهمها المساعدة على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأرز البني يتمتع بميزة أكثر بكثير من الأرز العادي من حيث التغذية، إذ يحتوي الأرز البني على الألياف والكثير من الفيتامينات والمعادن التي ترتبط أيضًا بفقدان الوزن، وتمتلئ جميع أنواع الأرز بالكربوهيدرات وتحتوي على كميات أقل من البروتين، يُطلق على الأرز البني أيضًا اسم الحبوب الكاملة لأن هذا الأرز يحتوي تقريبًا على جميع أجزاء الحبوب، يحتوي الأرز البني على الكربوهيدرات والأرز والنخالة الليفية المفيدة للأسنان.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS من أهم الفروق بين الأرز البني والأرز العادي هو أن 100 جرام من الأرز البني يوفر لك 1.8 جرام من الألياف ، بينما يقال إن 100 جرام من الأرز العادي يوفر لك 0.4 جرام فقط من الألياف ، وهو أقل بكثير من اللازم وهذا يعطي الأرز البني تفوقًا قويًا على الأرز العادي ، مما يجعله أكثر صحة.

الفروق بين الأرز البني والأرز العادي

ويعتبر الأرز البني أكثر صحة من الأرز العادي والسبب الرئيسي هو أن هذا الأرز غير مصقول هذا يعني أن الأرز العادي يفقد جميع العناصر الغذائية الهامة والكربوهيدرات بسبب عملية التلميع يتمتع الأرز البني بالعديد من الفوائد ، ولكنه أقل استهلاكًا من الأرز الأبيض العادي. هذا لأن معظم الناس يجدون الأرز العادي أسهل في الطهي ولذيذ أيضًا.

5 فوائد صحية لتناول الأرز البني

غني بالمنجنيز : من الناحية العلمية ، يقال إن كوبًا واحدًا من الأرز البني يوفر لنا 80٪ من كمية المنجنيز التي نحتاجها يوميًا.المنجنيز معدن مهم يساعد الجسم في تكوين الأحماض الدهنية التي تساعد في بناء الكولسترول الصحي لذلك هذا يحافظ على صحة الجهاز العصبي والجهاز التناسلي.

غني بالسيلينيوم : السيلينيوم معدن غني يساعد في الحد من السرطان وكذلك أمراض القلب الأخرى والالتهابات والتهاب المفاصل. علاوة على ذلك ، يحتوي الأرز البني على مصدر غني للسيلينيوم الذي يمكن أن يقيك من الأمراض الفتاكة.

يساعدك على إنقاص الوزن : الأرز البني غني بالألياف وسيحافظ على حركات الأمعاء سلسة وهذا يساعد في إنقاص الوزن. تعني حركات الأمعاء المنتظمة والطبيعية أن نظامك يعمل بشكل جيد ويساعد في إنقاص الوزن.

مصدر عالي للألياف: هناك العديد من الدراسات التي ذكرت أن الأرز يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون. على العكس من ذلك ، يحتوي الأرز البني على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك وتحافظ على انتظام حركة الأمعاء.

يعمل على استقرار سكر الدم: يساعد الأرز البني في استقرار مستويات السكر في الدم ويعتبر الخيار الأفضل لمعظم مرض السكري، أيضًا ، هناك دراسات تشير إلى أن تناول كوب واحد من الأرز البني يوميًا يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 60٪، على العكس من ذلك ، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأرز العادي لديهم مخاطر عالية للإصابة بمرض السكري.