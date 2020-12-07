تكبير المؤخرة على الطريقة البرازيلية

لا شكّ في أنّك تُظهرين إعجابك بذلك القوام المتناسق الذي تتمتع به الكثير من نساء البرازيل. وبالطبع، تريدين أن تشدّي عضلات المؤخرة لديك لتحصلي على إطلالاتهنّ المميزة. وقد حان الوقت لذلك. كلّ ما عليك أن تفعليه هو أن تمارسي 3 أنواع من التمارين وأن تتناولي بعد ذلك مخفوقاً غنياً بالبروتين لتكبير المؤخرة.

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تمارين سهلة

لكي تشدّي عضلات مؤخرتك وتضيفي إليها بالتالي بعض الحجم، ننصحك بأن تطبقي أحد هذه التمارين:

- التمرين الأول: إحن الجزء الأعلى من جسمك إلى الأمام مع حفاظك على ظهر مستقيم. فهذا الانحناء يحرّك عضلات المؤخرة ويدفعها إلى الانقباض. ولمزيد من الفعالية، من الأفضل أن تقفي على كامل مساحة قدمك وليس على أصابعك.

-التمرين الثاني: إنحني إلى الأمام وارفعي إحدى قدميك نحو الخلف بشكل شبه جانبي (غير مستقيم). كرري هذه العملية ضمن 4 مجموعات تتألف كل منها من 6 حركات.

-التمرين الثالث: يُعتبر الأكثر فعالية حين يتعلق الأمر بتكبير عضلات مؤخرتك. إذاً، قفي بشكل مستقيم وشدّي عضلات مؤخرتك صعوداً. لكن احرصي على ألا تشعري بألم في ركبتيك.

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مخفوق لذيذ ومفيد

إليك هذا السرّ: تتناول الكثير من البرازيليات البروتينات بعد انتهائهن من ممارسة التمارين. لماذا؟ لأنّ هذا يساعد على تكبير حجم المؤخرة لديهن. فاختاري بدورك مخفوقاً يحتوي على البروتين. ولنساعدك على ذلك، نقدّم لك هاتين الوصفتين:

الوصفة الأولى: إمزجي كوباً من حليب الصويا مع ثمرة من الموز وملعقة طعام من زبدة اللوز وملعقة وسط من زيت الكتان (أو من بودرة اللوز).

الوصفة الثانية: إخفقي 50 غ من التوفو مع 20 سنتل من حليب جوز الهند ولب ثمرة من الكيوي و20 سنتل من عصير الليمون ونصف ثمرة من الموز. وتذكري ما يلي: يعتبر حليب جوز الهند مفيداً جداً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة. فهو يحتوي على الكثير من المعادن مثل الحديد والمغنزيوم والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. لكن، لا تنسي أنّه يفتقر إلى البروتين. لذا، لا تضيفي كمية كبيرة منه إلى وصفتك.

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