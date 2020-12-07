أسماك سامة في مصر تسبب الوفاة بعد تناولها بـ8 ساعات

الإثنين 7 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تحذيرا خطيرا بشأن أحد أنواع الأسماك التي تباع في السوق المصري.



وقالت وزارة الصحة المصرية إنها تحذر المواطنين من انتشار أسماك سامة في الأسواق تسبب الوفاة، خاصة سمكة "القٌراض" أو "النفيخة" أو "سمكة الأرنب"، وهي سمكة تتميز بجلدها الرمادى وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكا في العالم.

وأشارت الصحة المصرية في بيانها أن هناك عددا من صفات تلك السمكة، منها وجود أسنان حادة ومدببة، وتعرف باسم الأرنب أو النفيخة لأنها تنفخ حينما تشعر بالخوف، وتحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع، كما أن السم الموجود في السمكة هو سم "تيترودوتوكسي"، وليس له مصل للشفاء حتى الآن، حسب البيان.

وأشارت إلى أن سمكة القراض تنتشر في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة، وعند تناولها تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين.

وشدد بيان وزارة الصحة المصرية على أن "سم" السمكة يسبب الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات، وتشمل أعراض التسمم: آلام في البطن، غثيان وقيء وإسهال، ضعف وشلل العضلات، انخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجسم، ضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.

وأوضحت أن حكومة البلاد تعتبر سمكة "القراض" من الأسماك المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق، نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة.