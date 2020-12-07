شكرا لقرائتكم خبر عن تكتلات الثدى.. اعرفى أسبابها وازاى تتعاملى معاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"تكتلات فى الثدى يبقى سرطان"، جملة قد نسمعها كثيرا ولكنها غير حقيقية فهناك أسباب مختلفة لوجود تكتلات بالثدى وأغلب الكتل التي تظهر في الثدي غير خطيرة، ولكن من المهم زيارة الطبيب لفحصها سريعًا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic إذا كان لديك مرضٌ ما في الثدي، فقد تلاحظين حدوث تغيرات في الكيفية التي تشعرين بثدييك بها، مثل:

1:تكتل أملس ومستدير وصلب في الثدي.

2:تكتل كبير يكاد يكون صلبًا يتحرك بسهولة أسفل جلدك.

3:تكتل صلب وغير منتظم الشكل في الثدي.

4:احمرار في الجلد أو ميله لدرجة البرتقالي القاتم.

5:ظهور تغيرات في حجم الثدي أو شكله.

6:تسرب سائل من حلمة ثديك.

ومن أبرز الأسباب التى تؤدى لظهور تكتلات فى الثدى

1:تكيُّسات الثدي، إذا وجدت أن تكتل الثدي يبدو على شكل دائريٍّ، أو ناعم وثابت، فقد يكون ذلك التكتل كيسيًّا ،قد يظهر كيس الثدي قبل حلول فترة الحيض، ثم يصبح أصغر حجمًا، أو قد يختفي بعد ذلك.

2:تغيُّرات الثدي الكيسية الليفية، مع حدوث تغييرات كيسية ليفية في الثدي، قد تشعرين بالامتلاء في ثدييك، مع وجود مناطق بها تكتلات، أو مناطق صُلبة، و وقد تشعرين بأن ثدييك قد أصبحَا لينين.

3:الأورام الغُدِّيَّة الليفية، تتميز الأورام الغُدِّيَّة الليفية بأنها صُلبة الملمس، وتكوِّن أورامًا غير سرطانية تتميز بالنعومة في الملمس، وتتحرك بسهولة أسفل الجلد عند ملامستها قد يزيد حجم الأورام الغُدِّيَّة الليفية.

4:الإصابات والعدوى يمكن أن تنشأ عن الإصابات الشديدة التي يتعرض لها نسيج الثدي، أو الأعصاب القريبة منه إلى ظهور تكتلات في الثدي. يصف الأطباء هذه الحالة بأنها النخر الدُّهني. ويمكن أن يسبِّب وجود مجموعة من السوائل المُعْدِيَة (الخُرَّاج) داخل نسيج الثدي في ظهور تكتُّلات الثدي أيضًا، وهو ما يكون مصحوبًا عادةً بألم موضعي في الثدي، والتهاب في الجلد.

5:سرطان الثدي تكتل الثدي المسبِّب للألم، والذي يتميز بالصلابة، والذي يتخذ أشكالًا غير منتظِمة، الذي يحيط بنسيج الثدي قد يكون عبارة عن سرطان الثدي. وقد يبدو الجلد المغطِّي للتكتل بلون أحمر، أو مدمَّلًا، أو مثقبًا مثل بشرة البرتقال.