شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح ذهبية تساعد على الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يفكر المدخنون فى الإقلاع عن التدخين، ولكن هذا القرار يحتاج منك عزيمة كبيرة من الأشخاص الذين يدخنون بشراهة بشكل يومى، ويضطر البعض الإقلاع بعد تدهور الحالة الصحية إو الإصابة بمرض مزمن، ويشير تقرير نشره موقع webmed، إلى أن أهم نصائح الإقلاع عن التدخين، في الأسبوع الأولى بعد قرار الإقلاع عن السجائر كالتالى:

استخدم التقييم:

بعد الأسبوع الأول من الإقلاع عن هذه العادة، ضع خططًا لتناول وجبات الطعام مع العائلة أو الأصدقاء، وحاول تجنب إغراءات التدخين، كلما كنت أكثر انشغالًا.



استخدم التقويم لنفسك

ضع شيئا أخر في فمك:

لو أن لديك الرغبة في التدخين أو التفكير في السيجارة، عليك بطرد هذا التفكير بوجود شيء في فمك بدلًا من السيجارة، ضع علكة خالية من السكر أو حلوى صلبة أو وجبة خفيفة صحية عندما تشعر أنك تريد أن تشعل سيجارة، استخدم في جميع الأوقات، إذا كنت قلقًا بشأن زيادة الوزن، فالتزم بالخيارات منخفضة السعرات الحرارية، مثل الفواكه والخضروات.



ضع شيئا أخر في فمك

الكافيين:

يساعد الكافيين بعض الأشخاص التي يشعرون بالتوتر والعصبية والتوتر، على التخلص من إدمان النيكوتين يمكن أن يعزز الكافيين هذه التأثيرات، إذا كان الكافيين يشعرك بالتوتر أو القلق، قلل منه.



الكافيين

غسيل الأسنان:

من مميزات الإقلاع عن التدخين هي أن فمك يصبح نطيفا بدون روائح كريهة، حتي أن الطعام يكون مذاقه أفضل ورائحة أنفاسك أفضل، بواسطة فرشاه وغسل الفم والأسنان بشكل منتظم، بهذه الطريقة ستكون أقل ميلًا لإشعال سيجارة وستشعر بالفم النظيف.



غسيل اسنان

صور للعائلة:

يقول بعض المدخنين السابقين إنهم وجدوا أنه من المفيد وضع صور للعائلة والأحباء جنبًا إلى جنب، ابحث عن مناطق ممنوع التدخين الخاصة بك.



صور للعائلة

ابحث عن مناطق ممنوع التدخين الخاصة بك:

عندما تفكر أو تأتيك رغبة في التدخين، اذهب إلى مكان لا يمكنك التدخين من خلاله، على سبيل المثال الذهاب للسينما لمشاهدة فيلم، مكتبة لقراءة كتاب.