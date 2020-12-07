التنويم المغناطيسي ينقذ نجوم هوليوود من مشاكلهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

شرحت صحيفة “تايم أوف إينديا” أن في تقرير لها أن الكثير من مشاهير هوليوود استفادوا من تقنية التنويم المغناطيسي لحل مشاكلهم.

والتنويم الإيحائي أو المغناطيسي هو حالة ذهنية هادئة ومسترخية، يستقبل فيها اللاوعي الايحاءات ويستجيب لها بحالة أوسع و في هذه الحالة يكون العقل الباطن مستجيب بشكل كبير للاقتراحات والإيحاءات.

وأفادت الصحيفة إن العلاج بالتنويم المغناطيسي يساعدك على التخلص من العادات السيئة والصراع النفسي الداخلي.

وأوضحت أن العلاج عبر هذا النوع من التنويم هو فرع من الطب البديل أو العلاج النفسي الموجه الذي يستخدم مستويات عالية من الوعي والانتباه للوصول إلى حالة من اليقظة.

ورأت أن الشخص خلال جلسة العلاج بالتنويم المغناطيسي ينتقل إلى حالة من النشوة، أو حالة من الوعي البديل.

ونقلت عن بوجا بيدي الممثلة التي تحولت إلى خبيرة صحية في هذا المجال قولها إن العلاج بالتنويم المغناطيسي يتميز بالعديد من الفوائد.

وأوضحت بوجا بيدي أن التنويم الإيحائي “طريقة رائعة” للتخلص من الأنماط السلبية والصراعات.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية تحدثت في وقت سابق عن رغبة دوقة ساسكس، ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، في ولادة طفلها عن طريق التنويم المغناطيسي.