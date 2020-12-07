شكرا لقرائتكم خبر عن أقل مدة عزل للمصابين بكورونا 9 أيام فقط.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحجر الصحي والعزل المنزلي من أهم الخطوات التي يجب اتباعها لأى شخص مصاب بكورونا، ويمكن أن يكون للعزلة لفترة طويلة آثار عميقة على الصحة العقلية والنفسية للشخص أيضًا، ووصف بعض الخبراء وعلماء الأوبئة العزل لمدة 14 يومًا بأنه مبالغ فيه، ما يشير إلى أن الشخص لا يحتاج إلى الحجر الصحي لفترة طويلة، بعد إصابته بفيروس كورونا، في هذا التقرير نتعرف على فترة الحجر الصحي وهل يجب أن تكون أقل من أسبوعين؟

وقد قرر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من أحدث إجراءاته ضد كورونا، تقصير فترة العزل للأشخاص المصابين إلى 7-10 أيام، أو أقصر، مع تقرير اختبار سلبي لكورونا.

وتم تقديم إرشادات مماثلة في ألمانيا وفرنسا، حيث تتراوح فترة العزل للأشخاص المصابين بكورونا بين 5-7 أيام كحد أقصى.

يعد العزل الذاتي والحجر الصحي من أفضل الطرق لمعالجة انتشار العدوى منذ البداية ولكن ، هل ستساعد فترة الحجر الصحي الأقصر في السيطرة على العدوى؟ كيف سيفيد أولئك المعرضين للخطر؟

كيف يساعد العزل والحجر الصحي في منع انتشار كورونا؟

يساعد العزل والحجر الصحي في الحد من انتشار المرض ويضمن عدم نقل العدوى من الناقل له إلى الآخرين كما أنه يضمن حصر عمر الفيروس المعدي.

وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن عمر الفيروس قد يكون قصيراً، كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Lancet Microbe إلى أنه لا يمكن عزل أي فيروس حي والعيش بعد اليوم التاسع من الأعراض ، حتى في المرضى الذين لديهم حمولات فيروسية عالية ، مما يعني أن مريض كورونا قد لا يكون معديًا بعد تسعة أيام.

ما هي مدة انتقال العدوى؟

بينما يقال إن بعض المرضى معديون لمدة تصل إلى 8 أيام، يعتمد الكثير منهم أيضًا على جهاز المناعة للفرد يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أن ينقلوا الفيروس لفترة أطول، ويجدون صعوبة في التخلص من الحمل الفيروسي من أجسادهم.

فقط في حالات قليلة، مثل امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا من الولايات المتحدة، والتي استمرت في التخلص من الفيروس لمدة 70 يومًا قياسية ، يمكن للفيروس البقاء لفترة طويلة.

ومع ذلك ، يقال إن معظم الناس في ذروتها ويفترضون القدرة على نقل الفيروس قبل يومين من ظهور الأعراض وبعد خمسة أيام وبالتالي، يعتبر اليوم الخامس بعد الإصابة أيضًا علامة مهمة لمرضى كورونا.

كيف ومتى ينقل الشخص العدوى يعتمد أيضًا على نوع الأعراض التي يعاني منها. على سبيل المثال ، فإن الشخص الذي يعاني من عدوى كبيرة في الجهاز التنفسي العلوي ، أو يعاني من البلغم ، والسعال ، والعطس سوف يكون معرضًا لخطر انتقال أعلى من الشخص الذي يعاني من عبء تنفسي أقل ويمارس أيضًا نظافة القناع الجيدة.

قد لا تكون فترة الحجر الصحي المطولة مناسبة للجميع تمامًا مثل بعض الأشخاص الذين يميلون إلى زيادة خطر الإصابة بكورونا، فإن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص يميلون إلى التعرض لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بكورونا وعدوى الصدر الشديدة، مما يعني أنه سيكون لديهم حمولة فيروسية أعلى في الجسم ، لفترات أطول ويميل إلى نقله أيضًا.

قد لا يستفيد الأشخاص المصابون بعدوى خفيفة والذين يميلون إلى التعافي في غضون أسبوع من العزلة لأسابيع طويلة.

تعتمد مدة الحجر الصحي أيضًا على الوقت الذي تجري فيه اختباراتك ونظرًا لأن معظم الأشخاص يميلون إلى إجراء الاختبار فقط بعد أن تبدأ الأعراض في التفاقم والانتظار لمدة يومين أو ثلاثة أيام أخرى لاستعادتها، فقد تبدأ ذروة انتشار العدوى في التلاشي ولا تخدم أي غرض حقيقي.