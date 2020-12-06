طبيب سعودي: لقاح كورونا وصل المملكة.. والأولوية لـ4 فئات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية بالسعودية، الدكتور عارف العمري، إن لقاح فيروس كورونا وصل المملكة وأنه جاهز للاستخدام الآن.

وأوضح الطبيب السعودي، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية مساء الأحد، أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة، والممارسين الصحيين، هي الفئات الأولى بالتطعيم حاليا"، مشيرا إلى" أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل".



وأشار إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدًا أن اللقاح آمن جدًا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق الـحد، إن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

وأكد المتحدث في مؤتمر مستجدات كورونا، أنه سيعلن قريبًا عن آلية التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، بعد التأكد من أنه آمن وفعال.

وكان وكيل وزارة الصحة السعودية الدكتور عبدالله عسيري أعلن الشهر الماضي أن توفير لقاح كورونا سيكون مجانا لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، معربا عن طموح الوزارة بأن يغطى اللقاح ما يصل إلى 70% من المواطنين والمقيمين بنهاية عام 2021.

وأكد أنه سيتم توفير اللقاح للجميع دون حواجز أو فوارق.