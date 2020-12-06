شكرا لقرائتكم خبر عن "أشربه شاي أو ضيفه على الأكل".. فوائد عظيمة للكركم لمرضى القلب والقولون العصبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من عشاق إضافة الكركم على الطعام، فأنت رابح بكل تأكيد، نظرًا للفوائد العظيمة الذي يحتوي عليها ويمد الجسم بهذه الفوائد، هو من التوابل الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا في المطبخ الهندي، يضيف لونًا حيويًا إلى الأطباق الشهية ويشتهر بخصائصه الطبية والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

كما تم استخدام توابل الكركم والشاي في الطب الهندي القديم منذ آلاف السنين، هذه التوابل مليئة بالعديد من الفوائد الصحية، مثل تعزيز وظائف المخ وخفض الالتهاب وتحسين صحة القلب وإدارة السرطان على سبيل المثال لا الحصر، وفى إطار هذا السياق، نكشف لكم أهمية وفوائد الكركم كما ذكر موقع " boldsky"، للتعرف على فوائده الصحية المحتملة.

المناعة

يساعد الكركم في تعزيز جهاز المناعة لديك، لأنه يعمل كمضاد للأكسدة المضادة للالتهابات والفيروسات ومضادات الميكروباص.



المناعة

وأظهرت الدراسات أن الكركم يمكن أن يقوي المناعة من خلال محاربة الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية، يستخدم شاي الكركم كعلاج لعلاج نزلات البرد والانفلونزا.

التهاب المفاصل.

التهاب المفاصل:

ويمتلك شاي الكركم خصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب والتورم لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، كما أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن الكركمين الموجود في الكركم كان فعالًا في تقليل الألم لدى مرضى هشاشة العظام، وتقليل مستويات الكولسترول في الدم.

وثبت أن شاى الكركم يحافظ على صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكولسترول الضارة، من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشريان التاجي والسكتة الدماغية.

وشرب شاي الكركم يقلل من هذه المخاطر الصحية، كما أظهرت دراسة أن الجرعات المنخفضة من الكركمين مرتبطة بانخفاض ومستويات الكوليسترول الكلي.

تلف الكبد

كما يساعد الكركم أيضًا على منع تلف الكبد الناجم عن أمراض الكبد المزمنة، أظهرت الدراسات أن الكركمين يمنع تسمم الكبد ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد.



تلف الكبد

القولون العصبى

يستخدم الكركم في الأدوية التقليدية كعلاج للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، ذكرت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن الكركمين قد يساعد في تقليل الألم المرتبط بمتلازمة القولون العصبي وتحسين نوعية حياة الأشخاص الأفضل.