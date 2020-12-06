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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل تراجعا في عدد الوفيات والمصابين بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 6 ديسمبر 2020
سجلت السلطات الصحية الفرنسية 11022 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، انخفاضا من 12923 إصابة أمس.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بالفيروس في المستشفيات بلغ 174 اليوم وذلك مقابل 216 يوم السبت.
وارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات بواقع 223 إلى 26293، في حين تراجع العدد في وحدات الرعاية الفائقة بواقع عشرة إلى 3220
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