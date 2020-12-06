إيطاليا تتجاوز عتبة 60 ألف وفاة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحصت إيطاليا أكثر من 60 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، أنه منذ بدء تفشي الوباء، سجلت البلاد، مليونا و728 ألفا و878 إصابة بينها 60 ألفا و78 وفاة.



ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من العدوى ومعالجة المصابين، فإن متوسط الحصيلة اليومية للوفيات لا يقل عن 700.

وسجلت إيطاليا، الخميس، رقما قياسيا بلغ 993 وفاة بكورونا، وهو الأعلى منذ بدء الانتشار.

وبواقع وفاة واحدة لكل ألف من السكان، تعتبر الحصيلة في إيطاليا واحدة من الأسوأ في أوروبا والعالم.

وباتت نسبة الوفيات بين المصابين 3,47 في المئة، علما بأن النسبة الأعلى أوروبيا سجلت في بريطانيا (3,55 في المئة) في حين يبقى الوضع أفضل في إسبانيا (2,75) وفرنسا (2,35).

وحذر وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا من أي تراخ خلال موسم الأعياد.

وقال: "إذا خففنا الإجراءات فقد نواجه بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021 تصاعدا جديدا" للإصابات و"لا يمكن أن نسمح بذلك".