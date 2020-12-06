شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تواجه مشكلة فى سلسلة توريد لقاحات كورونا تؤدى إلى خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ستيفن هان مفوض هيئة الغذاء والدواء الأمريكية"FDA"، إنه سيتحرك بسرعة للموافقة على لقاح كورونا وتطعيم 20 مليون أمريكي هذا الشهر، على الرغم من خفض شركة Pfizer لشحنات 2020 العالمية إلى النصف، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، والتقى مفوض هيئة الغذاء والدواء، الدكتور ستيفن هان، بالبيت الأبيض هذا الأسبوع وأجرى مناقشة حول الجداول الزمنية للقاحات، وقال لرويترز إنه لا يزال من الواقعي تطعيم 20 مليون أميركي بنهاية العام.

وقال متحدث باسم شركة فايزر لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس، إن الشركة لن تحقق سوى نصف هدفها لعام 2020 المتمثل في توزيع 100 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم.

وأكدت مودرنا أنها يمكن أن تعطي الولايات المتحدة 20 مليون جرعة كما هو مخطط لها بحلول نهاية عام 2020

وأضاف هان، إن شركة فايزر تخطط لتوفير جرعات كافية لتطعيم 12.5 مليون شخص هذا العام في الولايات المتحدة، مما يعني أن الأمريكيين سيحصلون على نصف إمدادات العام.

يأتي ذلك بعد أن اعترفت شركة Pfizer يوم الخميس بأنها لن تكون قادرة إلا على تقديم 50 مليون جرعة من جرعاتها لجميع أنحاء العالم - نصف جرعة 100 مليون الأصلية - بحلول نهاية عام 2020، من خلال نظام الجرعتين، هذا يعني أن 25 مليون شخص فقط على مستوى العالم سيحصلون على جرعة الشركة هذا الشهر.



هان

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال هان مفوض الهيئة الأمريكية، فإن شركة فايزر ستزود الولايات المتحدة، بكمية لقاحات كافية لتلقيح 12.5 مليون شخص بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية المتوقعة، لكنها لن تتعامل مع سلسلة التوريد المتوقفة.

ورفض ستيفن هان مفوض هيئة الغذاء والدواء تحديد جدول زمني محدد للموافقة على اللقاح الذي طورته شركتا فايزر Pfizer و BioNTech ، لكنه قال إنه يأمل أن تتخذ الجهة المنظمة قرارًا هذا الشهر.

ويتوقع العديد من المسؤولين الفيدراليين الموافقة على اللقاح في غضون أيام من اجتماع الخبراء في 10 ديسمبر، على الرغم من أن أحد مسؤولي هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قال مؤخرًا إن قرار الموافقة قد يستغرق أسابيع.

وتتوقع المملكة المتحدة الحصول على 800 ألف جرعة من لقاح فايزر هذا الشهر، وقيل للأطباء والممرضات البريطانيين يوم الجمعة إنهم لن يكونوا في المرتبة الأولى في الحصول على الجرعات.

ومع ذلك، فإن تحرك بريطانيا للموافقة على إطلاق لقاح الشركة الأمريكية أثار غضب الكثيرين في الولايات المتحدة، بما في ذلك البعض في البيت الأبيض، تعرض هان لضغوط من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي يتوق إلى ادعاء الفضل في لقاح ناجح، لتسريع العملية.