طبيب يكشف الخصائص العلاجية “المدهشة” للقرفة … تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 09:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 7:33 مساءً

تعتبر القرفة من أشهر أنواع البهارات التي يكثر استخدامها في المشروبات والاطعمة حتى، وتحتوي القرفة على الكثير من الفوائد التي يجهلها البعض. وتعتبر القرفة من التوابل العطرية المأخوذة من لحاء أشجار القرفة، وتحسن التحكم في نسبة السكر في الدم في مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري، كما يمكنها أن تبطئ تأثير المرض على الجسم.

أعلن أطباء أن القرفة تساعد في إنقاص الوزن، وإضافة القليل منها إلى القهوة أو الشاي وبعض المنتجات الأخرى يؤدي إلى تسريع عملية الأيض لدى الإنسان بشكل كبير.

القرفة ليست مجرد بهارات يتم إضافتها لبعض السلع والمنتجات والمشروبات الساخنة، ولكنها أيضًا منشط عام يخفض مستويات السكر في الدم.

ونقل موقع “med2” عن طبيب مختص قوله إنه “تحسبا لموسم نزلات البرد والالتهابات الفيروسية، يجدر بالشخص إضافة القرفة إلى مختلف الأطباق والحلويات، حيث تتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والطفيليات وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم”، مشيرا إلى أنها وسيلة ممتازة للوقاية من الأمراض الموسمية، بالإضافة إلى أنها تحمي من النوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتة الدماغية.

وأضاف الموقع أن رائحة القرفة تنشط الدماغ وتحسن الذاكرة وتزيد من قوة رد الفعل، كما أنها مفيدة أيضًا لمشاكل الكبد – فهي تسرع تجديده”.

ومن جهة أخرى، أظهرت دراسة جديدة، أن تناول الكثير من القرفة يمكن أن يساعد الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر بالدم في الوقاية من مرض السكري، وعددهم ملايين البشر حول العالم.