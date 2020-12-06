شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة كاملة بين سلسلة iPhone 12 و Samsung S20 و Google Pixel (10 هواتف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نستعرض هنا مقارنة كاملة بين 10 هواتف من ارقى واعلى الهواتف فى الامكانيات وتصنف كهواتف رائدة، حيث ستكون المقارنة بين سلسة هواتف ايفون Iphone 12 وهي عبارة عن 4 هواتف 1 - ايفون iPhone 12 2- ايفون iPhone 12 Mini 3- ايفون iPhone 12 Pro 4- ايفون iPhone 12 Pro Max وبجانب سلسلة هواتف ايفون ستتم نفس المقارنة مع سلسة هواتف سامسونج Samsung S20 وهى 3 هواتف: 1 - Samsung S20 Ultra 2- Samsung S20 3- Samsung S20+ بالاضافة الى 3 هواتف من جوجل وهي هواتف: 1 - جوجل Google Pixel 4A 2 - جوجل Google pixel 4A 5G 3 - جوجل Google Pixel 5 وستكون المقارنة من جميع النواحي تقريبا وفقا لجميع الامكانيات والاسعار لكل سلسة في صور وفقا لموقع نيو اطلس والتى توضح جميع الفروق بينهم وامكانياتهم كاملة حيث سيتم المقارنة بين النقاط التالية : - حجم ودقة ونوع الشاشة - ابعاد كل هاتف من حيث الطول والعرض والسمك - المعالج الخاص بكل هاتف - وزن كل هاتف - الالوان المتاحة لكل هاتف - مواد التصنيع لكل هاتف - سعة التخزين المتاحة لكل هاتف وامكانية تركيب كارت خارجي - الكاميرا الامامية والخلفية لكل هاتف - اوضاع التصوير للصور والفيديو لكل هاتف - سعة البطارية لكل هاتف - مدى دعم شبكات الجيل الخامس - دعم الشحن اللاسلكي - سعة الذاكرة العشوائية RAM المتاحة لكل هاتف - السعر الرسمي لكل هاتف بالدولار علما بانه يختلف من بلد لاخر وفيما يلي المقارنة كاملة : - حجم الشاشة - دقة الشاشة - نوع الشاشة - المعالج - الابعاد (الطول-العرض-السمك) - الوزن - الالوان المتاحة لكل هاتف - مواد التصنيع

- الكاميرا الامامية - الكاميرا الخلفية - اوضاع التصوير - اوضاع الفيديو - مساحات التخزين المتوفرة - البطارية - الذاكرة العشوائية RAM - امكانية تركيب كارت تخزين خارجي - دعم شحن وايرليس - دعم 5G - الاسعار الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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