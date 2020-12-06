شكرا لقرائتكم خبر عن العقاقير الخافضة للكوليسترول علاج محتمل لأعراض فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة نشرها موقع " theconversation"، الذي ينشر الأبحاث الأكاديمية بشكل صحفى مبسط، أن العقاقير المخفضة للكوليسترول دخلت على خط علاجات محتملة لأعراض فيروس كورونا.

أدوية خفض الكوليسترول

وتشير البيانات المختبرية إلى أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد يكون لها أيضًا تأثير مضاد للفيروسات مباشر، عن طريق منع إنتاج الجزيئات التي تحتاجها الفيروسات للتكاثر.

ومع ذلك ، يمكن أن تسبب الأدوية الخافضة للكوليسترول تفاعلات ضارة عند إعطائها مع الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة في علاجات كورونا ، وقد لا تكون مناسبة لبعض الأفراد ، بما في ذلك المصابين بأمراض الكبد أو انحلال الربيدات (حالة عضلية نادرة).

وبالفعل ، قارن العديد من الباحثين نتائج عدوى كورونا لدى المرضى الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول مع أولئك الذين لا يتناولونها، كانت النتائج مطمئنة ، وتشير عمومًا إلى أن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول لا يسبب ضررًا.

وفي واحدة من أكبر الدراسات من نوعها، ارتبط استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول بعدد أقل من الوفيات.