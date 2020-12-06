عليك التوقف عن تناول المندرين إذا كنت من هذه الفئة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 34 دقيقة

يعتبر المندرين من أكثر الفواكه التي يتم تناولها في فصل الشتاء وهي فاكهة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، لكن متى يجب التقليل من تناولها أو حتى التوقف عنها تماما؟

أفادت الأخصائية في التغذية الدكتورة أولغا غريغوريان، أن تناول كمية كبيرة من السكر في الحمضيات “دائمًا ما يمثل تهديدًا بالوزن الزائد”.

وكشفت الأخصائية الروسية عن فئات يجب عليها الحد من استهلاك اليوسفي في أيام العطل، وأخرى يجب أن تمتنع عنه تمامًا.

وقالت الأخصائية: “اليوسفي مادة غنية في محتوى الفركتوز. وهذا يعني أن كمية الكربوهيدرات في اليوسفي هي الأكبر مقارنة بالفواكه الحمضية الأخرى” وفق ما نقلته “تي في زفيزدا”.

وفقًا للأخصائية، فإن اليوسفي له أيضًا تأثير عطري قوي على نظامنا العصبي، مما يحسن الحالة المزاجية للإنسان. في الوقت نفسه، شددت خبيرة التغذية على أن تناول كمية كبيرة من السكر “يشكل دائمًا تهديدًا للوزن الزائد”.

وقالت غريغوريان: “الأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن، والذين يعانون من مرض السكري، يحتاجون إلى التحكم في جرعة هذه الفاكهة”.

وفقًا لأخصائية التغذية، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الانتباه إلى استهلاك ثمار الحمضيات. هناك احتمال لتطوير خلايا، التهاب الأنف التحسسي. بالإضافة إلى ذلك، نصحت الطبيبة الروسة المصابين بأمراض الجهاز الهضمي بتناول الحمضيات أيضًا بجرعات.

وبحسب الخبراء فإن هذه الفاكهة بشكل عام صحية فهي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي.