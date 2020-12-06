كورونا في فلسطين.. توقف الفحوصات بغزة والإصابات في ارتفاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا.

وعزت الوزارة في بيان مقتضب القرار لنفاد مواد الفحص، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مواد الفحص ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 17 وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1758 حالة تعافٍ في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزيرة الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، إلى تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية، وحالة واحدة في مدينة القدس و5 حالات في قطاع غزة.

وأوضحت أنه من بين الإصابات الجديدة (623) في قطاع غزة، و221 مدينة القدس والبقية في الضفة الغربية، وأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وقالت وزيرة الصحة إن هناك 69 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 18 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.