وزير إخواني سابق بقبضة الأمن المصري لاتهامه بالإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات المصرية، الأحد، القبض على، خالد الأزهري، وزير القوي العاملة الأسبق في عهد الإخوان، والمتهم في قضايا دعم إرهاب.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس الوزير الإخواني السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتمويل الإرهاب.

ووجهت جهات التحقيق المصرية للأزهري اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.



والأزهري متورط أيضا - بحسب النيابة- في القضية رقم 865 لسنة 2020، المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، والذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه مساء السبت، ورجل الأعمال صفوان ثابت المتهم أيضاً بتمويل الإرهاب والذي تم ضبطه وحبسه.

واتهم وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، بقضية حرق مبنى محافظة الجيزة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، وتم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016.

وخالد الأزهري هو أحد قيادات حزب الحرية والعدالة وتولى منصبه بحكومة هشام قنديل عقب وصول الإخوان لسدة الحكم في مصر عام 2012.