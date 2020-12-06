شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الزنجبيل يوميا يحميك من الإصابة بالسكر ويجنبك مضاعفاته الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشر في موقع Bold Sky، عن قدرة الزنجبيل في الوقاية من الإصابة بمرض السكرى، حيث أظهر التقرير أنه يعد أفضل الأعشاب الطبية والأكثر فاعلية المستخدمة في الوقاية منه والتعامل معه، وطبقا للبيانات الصادرة في الاتحاد الدولي للسكري ، قد يعاني حوالي 10 % من البالغين من مرض السكري حتى عام 2040، حيث أظهرت الدراسة أن الزنجبيل يحتوى على العديد من المركبات النشطة مثل البارادول والجنجيرول ومشتقات الأسيتيل، حيث تبين أنه ذو تأثير كبير على مستويات الجلوكوز بالدم، حيث يفرز البنكرياس هرمون يسمى الجلوكاجون لتحفيز إفراز الجلوكوز المخزن في الكبد لموازنة نقص الجلوكوز في الجسم، استجابةً لإفراز الجلوكوز ، يفرز الجسم الأنسولين لموازنة مستويات السكر في الجسم، نظرًا لأن مرضى السكر قد قللوا من إنتاج الأنسولين أو عجز الأنسولين عن تحويل الجلوكوز إلى طاقة، فإن نسبة الجلوكوز في الدم تظل مرتفعة في الجسم، ويساعد تناول الزنجبيل لمدة 12 أسبوعًا (2 جرام يوميًا) ، في خفض نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام.

وكشف التقرير على تأثير الزنجبيل على حساسية الأنسولين، التي هي السبب الرئيسى للإصابة بالسكر، حيث لا يستطيع الجسم الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين لتحويل الجلوكوز إلى طاقة، لكن الاستهلاك اليومى من الزنجبيل لمدة ثمانية أسابيع يمكن أن يؤدي إلى تحسين مقاومة الأنسولين عن طريق تقليل نسبة الجلوكوز في الدم الصائم والهيموجلوبين.

وتبينت أيضا قدرة مشروب الزنجبيل على منع مضاعفات السكر للعديد من المرضى، والتي تتمثل في اعتلال الكلية السكري المتسببة في أمراض الكلى، واعتلال الشبكية السكري واعتلال عضلة القلب السكري التي تسبب في أمراض القلب، واعتلال الأعصاب السكري المؤدية الى تلف الأعصاب.