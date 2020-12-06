شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عمليات جراحية لـ«زراعة القرنية» بمستشفيات جامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي قام باستئناف عمله بوحدة زراعة «ترقيع» القرنية، وإجراء باكورة عملياته الجراحية، واستكمالها لـ10 عمليات أخرى مجانية خلال الفترة القليلة القادمة خصصت لغير القادرين، وذلك بعد فترة توقف استيراد القرنيات عالمياً خلال تداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بداية لانطلاقة قوية لأهم الخدمات التي يفتقر إليها أهالي صعيد مصر، مؤكداً على بذل قصارى الجهد لتوفير هذه الخدمة بصفة مستمرة بعد توفير الدولة لها من هيئة الشراء الموحد في ضوء الاستجابة لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار المرضي.

وأكد الدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة تسعى لإجراء العمليات بشكل أسبوعي، بدعم من رئيس الجامعة، وتضافر الجهود من الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، وقسم طب وجراحة العيون، وذلك بعد توفير القرنيات المناسبة للحالات بقوائم الانتظار عن طرق التبرع من الدكتور أحمد عامر مسعد، وفي إطار الدور الطبي والمجتمعي للمستشفيات الجامعية.

أوضح الدكتور أحمد الشافعي، رئيس طب وجراحة العيون، أأن زراعة القرنية هو إزالة جزء أو كل من القرنيات التالفة للمرضى واستبدالها بنسيج سليم، وأن أعادة فتح وحدة القرنية التابعة لمستشفى جامعة المنيا هو بداية قوية للقضاء على قوائم الانتظار ومواجهة أهم المشكلات التي يعاني منها أهالي الصعيد بأكمله.