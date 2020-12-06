شكرا لقرائتكم لقاح كورونا موسكو تطلق خدمة حجز لقاح كورونا عبر الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت موسكو، الجمعة، خدمة حجز مواعيد للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 عبر الإنترنت، بعد يومين من دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إعطاء اللقاحات على نطاق واسع.

ويُحقن لقاح "سبوتنيك في" على جرعتين، وهو أحد لقاحين روسيين حصلا على الموافقة من الجهات التنظيمية الوطنية رغم عدم اكتمال التجارب السريرية. وأظهرت التجارب المؤقتة فاعلية اللقاح بنسبة 92% في الوقاية من المرض.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن آنا بوبوفا، رئيسة منظمة مراقبة صحة المستهلك قولها، أمس الخميس، إنه هناك 10 لقاحات قيد التطوير في روسيا.

لقاح "سبوتنيك في" الروسي

وقال موقع رئيس بلدية موسكو على الإنترنت إن بإمكان سكان المدينة تسجيل أنفسهم للحصول على التطعيم مجانا في 70 نقطة موزعة على أنحاء المدينة، على أن تبدأ المواعيد من يوم السبت.

والمواعيد المتاحة أولا هي للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والأطباء والمعلمين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، سواء كانوا في مؤسسات حكومية أو خاصة. ويمكن لأي مقيم في موسكو لديه حساب على الإنترنت حجز موعد، لكن الموقع يشترط إظهار دليل يوضح الوظيفة.

وقال الموقع "بالنسبة لسكان موسكو الآخرين، سيتوفر التطعيم المجاني في وقت لاحق".

وأعلنت روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 27,403 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 6868 حالة في موسكو، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و402,949.

كما رصدت السلطات 569 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد إلى 42,176 منذ بدء الجائحة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائبة رئيس بلدية موسكو، أناستاسيا راكوفا، قولها إن أكثر من 20 ألف شخص في موسكو تم حقنهم بلقاح "سبوتنيك في"، أصيب من بينهم 273 بالفيروس.

وقالت إن من المقرر أن تحصل وزارة الدفاع على 100 ألف جرعة من اللقاح تكفي 50 ألف عسكري هذا الشهر.