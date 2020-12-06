شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تسعى للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ للقاحها بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهند الاستعداد للتطعيم الجماعي ضد كورونا، باللقاح الذي طورته شركة فايزر Pfizer الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك BioNTech، وبحسب ما ورد فى لتقرير موقع "thehealthsite" سعت شركة فايزر انديا Pfizer India للحصول على تصريح استخدام طارئ (EUA) للقاح كورونا الخاص بها في البلاد ، لتصبح أول شركة أدوية تطلب مثل هذا الطلب من المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI).

وأوضح الموقع أن شركة فايزر انديا ذكرت في طلبها المقدم إلى المراقب العام للأدوية، الإذن باستيراد اللقاح للبيع والتوزيع في البلاد، والتنازل عن التجارب السريرية على السكان الهنود وفقًا للأحكام الخاصة بموجب قواعد الأدوية الجديدة والتجارب السريرية عام 2019.

وقال مصدر إن شركة فايزر انديا Pfizer India قدمت بطلب EUA للحصول على أذن طوارئ في ديسمبر.



فايزر تحصل على اذن طوارئ للقاحها بالهند

تجدر الإشارة إلى أن Pfizer و BioNTech قد تلقتا يوم الأربعاء موافقة من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في المملكة المتحدة للحصول على تصريح استخدام الطوارئ للقاح COVID-19 في البلاد.

ومن المتوقع أن يتم توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث تعد المملكة المتحدة هي أول دولة توافق على لقاح COVID-19 من شركة Pfizer / BioNTech ، والذي يزعم أنه يوفر حماية تصل إلى 95٪ من فيروس كورونا الجديد القاتل.

كما قدمت الشركات أيضًا طلبًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لتأمين حالة استخدام الطوارئ EUA للقاح، ومن المتوقع أن يكون اللقاح متاحًا للسكان المعرضين لمخاطر عالية في الولايات المتحدة بحلول منتصف ديسمبر 2020.

قد يتسبب نقص مرافق التخزين في الهند في حدوث مشكلات

ويشعر كبار المسؤولين الحكوميين بالقلق من أن درجة الحرارة المنخفضة للغاية التي تقل عن 70 درجة مئوية والمطلوبة لتخزين لقاح COVID-19 من شركة Pfizer / BioNTech قد تشكل تحديًا كبيرًا لتسليمه في الهند ، لا سيما في المدن الصغيرة والمناطق الريفية حيث يتم الحفاظ على سلسلة التبريد.

توقعات بوصول اللقاحات إلى دلهي بحلول نهاية ديسمبر

من المتوقع أن تتلقى دلهي الدفعة الأولى من لقاحات COVID-19 بحلول نهاية ديسمبر، وتم اختيار مبنى مستشفى راجيف غاندي سوبر التخصصي لاستخدامه كمرفق لتخزين لقاح COVID-19 ، وفقًا لما قاله مسؤولو المستشفى، حيث سيتم توفير ثلاجات عميقة بسعات تخزين تتراوح من -20 إلى -70 درجة مئوية بالإضافة إلى ثلاجات عادية تستخدم لتخزين الأدوية الطبية.

وهناك خمسة لقاحات مرشحة في مراحل متقدمة من التجارب السريرية في الهند بما في ذلك Sputnik V الروسية ، وأربعة أخرى طورتها Oxford-AstraZeneca ، و Bharat Biotech ، و Zydus Cadila ، و Biological E. Pune-based Serum Institute of India .