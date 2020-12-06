شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد أهمية الأجسام المضادة والخلايا المناعية للحماية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة بحثية جديدة نُشرت في مجلة Nature ، على أهمية دور الأجسام المضادة والخلايا المناعية في الحماية من فيروس كورونا، في اختبار على قرود المكاك ريسوس، وسلط مركز BIDMC لعلم الفيروسات وأبحاث اللقاحات الأمريكى، الضوء على دور الأجسام المضادة مقابل الخلايا التائية في الحماية من كورونا، في القرود، وذكر الباحثون أن عيار الأجسام المضادة المنخفض نسبيًا (تركيز الأجسام المضادة في الدم) ضروري للحماية "، والتي ستكون هذه المعرفة مهمة في تطوير لقاحات الجيل التالي ، والعلاجات القائمة على الأجسام المضادة ، واستراتيجيات الصحة العامة لـ كورونا.

تحديد متطلبات جهاز المناعة

بناءً على النتائج السابقة التي تفيد بأن عدوى كورونا تحمي قرود الريسوس من إعادة التعرض ، قام الفريق بتنقية وجمع الأجسام المضادة من الحيوانات التي تعافت من العدوى، وقاموا بإعطاء الأجسام المضادة بتركيزات مختلفة إلى 12 من قرود المكاك غير المصابة ولاحظوا أن الحماية ضد تحدي الفيروس تعتمد على الجرعة.

وتمت حماية الحيوانات بعد تلقى كميات أكبر من الأجسام المضادة بشكل كامل ، في حين أن الحيوانات التي تلقت كميات أقل من الأجسام المضادة كانت محمية بشكل أقل، وبالمثل ، عندما قام الباحثون بإعطاء تركيزات مختلفة من الأجسام المضادة المنقاة إلى 6 قرود مكاك مصابة بعدوى كورونا النشطة، فإن أولئك الذين أعطوا جرعات أعلى أظهروا تحكمًا سريعًا في الفيروسات.

وخلصت النتائج إلى دور الأجسام المضادة والخلايا التائية في الحماية من كورونا في القرود، حيث يمكن للأجسام المضادة وحدها أن تحمي، بما في ذلك المستويات المنخفضة نسبيًا ، ولكن الخلايا التائية مفيدة أيضًا إذا كانت مستويات الأجسام المضادة غير كافية .

ومنذ ظهور فيروس كورونا الجديد في نهاية العام الماضي، قام العلماء في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك اختصاصي المناعة بتطوير لقاحات للحماية من كورونا ووضع حد للوباء العالمي.