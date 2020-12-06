شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية استمر عليها لسلامتك مع اقتراب توافر لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من إعلان مصنعى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من تغير قواعد اللعبة، يواصل الخبراء التأكيد على الحاجة إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار العدوى والأمراض المحتملة الأخرى..

إرشادات غسل اليدين

لطالما كانت ممارسات غسل اليدين وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض المعدية، وخاصة الأمراض الجديدة مثل تلك التي يسببها فيروس كورونا، فقد وجدت الدراسات أن غسل اليدين بالصابون يمكن أن يمنع 1 من كل 3 أشخاص من الإصابة بالإسهال ، و 1 من كل 5 أشخاص من أمراض الجهاز التنفسي - كلا المرضين سبب رئيسي لوفيات الأطفال في الهند.

يجب غسل اليدين قبل الطهي وتناول الطعام وبعد استخدام المرحاض وبعد التعامل مع القمامة أو النفايات من أي نوع، كما يجب عليك أيضًا محاولة تعزيز ودعم ثقافة غسل اليدين في المجتمع وزيادة الوعي بفوائدها.

المواقف التي يكون فيها غسل اليدين أمرًا ضروريًا

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، هناك عدد قليل من المواقف التي يكون فيها غسل اليدين أمرًا ضروريًا لمنع العدوى، اغسل يديك دائمًا بعد نفث أنفك أو السعال أو العطس؛ بعد التواجد في مكان عام ؛ وقبل وبعد رعاية شخص مريض للوقاية من كورونا.

بالإضافة إلى القواعد الحالية لغسل اليدين بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات أو تنظيف الطفل الذي استخدم المرحاض؛ بعد لمس الحيوان أو العلف أو فضلات الحيوانات ولمس القمامة قبل تحضير الطعام وأثناءه وبعده وقبل تناوله، أيضا في المناطق التي تكون فيها جودة المياه رديئة ، قد يحتاج غسل اليدين بالماء والصابون إلى أن يتبعه مطهر لليدين. تجنب مشاركة المناشف بعد غسل اليدين ؛ استخدم مناشف فردية أو مناشف ورقية أو مجففات أيدي ".

جوانب مهمة لغسل اليدين تحتاج إلى معرفتها

أهم جانبين لغسل اليدين هما: فرك اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل وتجفيف اليدين تمامًا بالمناشف الورقية أو مجففات الأيدي لأن الاحتكاك أمر بالغ الأهمية لقتل الجراثيم، حيث يساعد على إنقاذنا من البكتيريا والفيروسات المعدية التي قد نحملها في أيدينا والتي يمكن أن تدخل أجسامنا عن طريق الفم أو العين أو الأنف.

غسل اليدين مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين ليس لديهم مناعة مكتملة النمو، مثل الأطفال وذوي المناعة المنخفضة مثل مرضى أمراض المناعة الذاتية أو السرطان أو كبار السن أو النساء الحوامل، ويساعد غسل اليدين في الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي الشديدة، ويجب غرس غسل اليدين كعادة صحية مثل تنظيف الأسنان في الصباح.

كل ما تحتاج لمعرفته حول الإصابة بالفيروس

يبدأ فيروس كورونا، المرض الناجم عن الفيروس التاجي ، في الجهاز التنفسي، وهذا هو مجرى الهواء بين الفم والأنف والحنجرة والرئتين، وهو نفس المكان الذي توجد فيه نوبات البرد الشائعة، لكن من المرجح أن يتوغل بشكل أعمق في الجهاز التنفسي ، بما في ذلك الرئتين.

عندما يكتشف جسمك الفيروس، يهاجم جهازك المناعي، والعلامة الواحدة على ذلك هي الحمى، وقد يكون لديك سعال أيضًا، وهذه هي استجابة جسدك المعتادة لشيء موجود في الشعب الهوائية ولا ينبغي أن يكون.

ارتفاع درجة الحرارة

سعال جاف

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

التعب على المدى الطويل والقصير

آلام شديدة في الجسم

التهاب الحلق الذي يمكن أن يسبب لك ألمًا لا يطاق في بعض الأحيان.

فقدان حاسة التذوق والشم

الأعراض التحذيرية للعدوى

أفضل شيء يمكنك القيام به لوقف الفيروس هو غسل يديك بشكل متكرر وشامل - خاصة قبل تناول الطعام أو لمس وجهك أو أي أجزاء أخرى من الجسم.

احمل معقم اليدين دائمًا واحم نفسك مرتديًا قناعًا عالي الجودة.

تأكد أيضًا من عدم استخدام نفس القناع مرتين.

يمكنك استخدام قناع قطني وغسله فور عودتك إلى المنزل، أو يمكنك أيضًا الحصول على عدد قليل من أقنعة الوجه للاستخدام والرمي.

من المرجح أن يدخل الفيروس جسمك من يديك الملوثة عندما تلمس أنفك وعينيك وفمك، لذلك ، من المهم للغاية الحفاظ على نظافة يديك.

تأكد أيضًا من الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تأكد من تناول الطعام الصحي وتناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي في نظامك الغذائي، فهذا يمكن أن يساعدك على تعزيز مناعتك ومساعدة جسمك على البقاء في مأمن من فيروس كورونا الجديد.

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