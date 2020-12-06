شكرا لقرائتكم خبر عن "فاوتشى" يؤكد توفير لقاح كورونا مناعة كاملة بعد أسبوع من الجرعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" CNN" الاخبارى أن لقاح فيروس كورونا يوفر مناعة كاملة ضد الفيروس بعد أسبوع من الجرعة الثانية، موضحا أن أحد الأسئلة التي يطرحها الناس حول اللقاح هى المدة التي سيستغرقها لمنح شخص ما مناعة ضد الفيروس، وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن المناعة الكاملة ضد الفيروس تتطور من أسبوع إلى 10 أيام بعد حصول الأشخاص على الجرعة الثانية من جرعتين من اللقاح.

وأضاف، أن كلا اللقاحين اللذين نتحدث عنهما لقاح مودرنا ولقاح فايزر، عبارة عن حقنة واحدة تليها (عقب ثلاثة إلى أربعة أسابيع) حقنة أخرى.

وأكد فاوتشي، إن الناس يبدأون في تطوير المناعة بعد الجرعة الأولى من اللقاح، لكنها ليست الأمثل، مضيفا أنه "بعد الجرعة الثانية، تحصل على مناعة مثالية في أي مكان من 7 إلى 10 أيام بعد الجرعة الثانية".

وقال: "إذا نظرت إلى اللقاح، ستجد أن مستوى ونوعية الأجسام المضادة المعادلة يمكن مقارنتها بل وحتى أفضل مما تراه في بلازما النقاهة للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل وطوروا استجابة مناعية، "إنها على الأقل جيدة مثل الاستجابة المرتبطة بالعدوى الطبيعية."

ويقول كبير مسؤولي الصحة إن اللقاحات لن تنهي كورونا، لذا يجب الاستمرار في ارتداء القناع

من جانبه قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى"CDC"، إن الأقنعة مهمة لوقف انتشار فيروس كورونا، منذ أشهر، قال خبراء الصحة إنه لمنع انتشار الفيروس، يجب على الناس الابتعاد عن الآخرين، وغسل أيديهم وارتداء أقنعتهم، نظرًا لأنهم تعلموا المزيد عن هذا الفيروس التاجي والمرض الذي يسببه فيروس كورونا.