شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تضع لقاح كورونا بقائمة الأدوية الحيوية و26 دولارا سعر الجرعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة تاس الروسية، إن الحكومة الروسية، أضافت لقاح كورونا إلى قائمة الأدوية الحيوية والأساسية، بعد أن حددت وزارة الصحة الروسية الحد الأقصى لسعر تكلفة لقاح فيروس كورونا سبوتنيك الخامس عند 1942 روبل لجرعتين (حوالي 26.20 دولارًا)، حسبما قال أليكسي كوزنيتسوف، مساعد وزير الصحة الروسى، وقالت إن "وزارة الصحة الروسية سجلت الحد الأقصى لسعر تكلفة منتج اللقاح للوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد"سبوتنيك v"، الذي طوره مركز Gamalya القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وهو 1942 روبل لجرعتين.

وأضاف كوزنيتسوف أن سعر الصندوق الذي يحتوي على خمس مجموعات من جرعتين تم تحديده عند 9710 روبل (حوالي 131 دولارًا)، مشيرا إلى أن "تطعيم المواطنين الروس سيكون مجانيًا وطوعيًا تمامًا".

يذكر، أن موسكو قد بدأت بتلقيح جماعي لفيروس كورونا للفئات المعرضة للخطر من خلال جرعاتSputnik V، يأتي هذا التطور بعد أن كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والسلطات الإقليمية ببدء حملة تطعيم طوعية مجانية ضد فيروس كورونا.

وقال مركز مراقبة كورونا في المدينة يوم السبت، إن التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأ في موسكو للفئات المعرضة للخطر.

وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا اليوم في 70 مركزًا للصحة العامة بالمدينة لمن ينتمون إلى الفئات الرئيسية المعرضة للخطر، والذين يتصلون بأعداد كبيرة من الأشخاص في العمل، وذكر البيا