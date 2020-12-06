قفزة بإصابات كورونا في ليبيا.. و12 وفاة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية الليبية، الأحد، قفزة جديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالبلاد.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إنه تم تسجيل 1051 إصابة جديدة، و12 وفاة، وشفاء 654 حالة، خلال 24 ساعة.



وتابع المركز، في بيان، أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 638 إصابة و299 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 86 ألفًا و580 شخصًا، بينهم 28 ألفًا و674 حالة نشطة، فيما وصلت الوفيات لـ12 ألفًا و31 شخصًا.

وسجلت ليبيا، الجمعة، 680 إصابة بكورونا و7 وفيات، إلا أن الرقم الذي أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، يشير إلى ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات، بالتزامن مع تخوفات من الموجة الثانية للفيروس، وسط عدم استعداد المستشفيات الليبية لها.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.



