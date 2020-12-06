"فايزر" تطلب اعتماد لقاحها في الهند لمواجهة تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت شركة "فايزر إنديا" للأدوية طلبا للهيئة الهندية للرقابة على الأدوية من أجل اعتماد الاستخدام الطارئ للقاحها ضد تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد أن حصلت الشركة الأم على موافقة على استخدام اللقاح من بريطانيا والبحرين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء الأحد، نقلا عن وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء.

وطلبت الشركة إذنا لاستيراد اللقاح لبيعه وتوزيعه في الهند، بدون الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية على السكان المحليين، طبقا للبنود الخاصة، بموجب قواعد الأدوية والتجارب السريرية الجديدة لعام 2019، وطبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء، نقلا عن مسؤول لم يتم الكشف عن هويته.

يذكر أن شركة "فايزر" هي أول شركة أدوية تسعى لاعتماد استخدام لقاحها في الهند وقدمت الطلب في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسب التقرير.

وكانت شركة "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية أعلنتا، الأربعاء الماضي، أن الهيئة البريطانية للرقابة على الأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته الشركتان.

وسيمنح هذا البريطانيين الضوء الأخضر للحصول على اللقاح في وقت أقرب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.