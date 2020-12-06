شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: النساء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بعد انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء بعد انقطاع الطمث لديهن مستويات منخفضة من هرمون الأستروجين، وقد يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا التاجى، وحسب ما ذكرته صحية ديلى ميل البريطانية، دعا علماء من كلية كنجز بلندن إلى التحقيق فى الصلة المحتملة بين انقطاع الطمث وفيروس كورونا.

تأتى الدراسة، التى حللت بيانات أكثر من 500 ألف امرأة فى المملكة المتحدة، بين مايو ويونيو، فى الوقت الذى حصلت فيه الدُفعات الأولى من لقاح فيروس كورونا الذى تنتجه شركة Pfizer / BioNTech على موافقة الهيئة الطبية البريطانية هذا الأسبوع.

وفحص العلماء فى دراستهم معدل الإصابة بفيروس كورونا المتوقع بين النساء بعد انقطاع الطمث والنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث اللائي يستخدمن حبوب منع الحمل المركبة (COCP) والنساء بعد انقطاع الطمث اللائي يتناولن العلاج بالهرمونات البديلة (HRT).

أظهرت الدراسة أن النساء اللاتي تعرضن لانقطاع الطمث وكن في الفئة العمرية 45-50 كان لديهن معدل إصابة بفيروس كورونا أعلى من غيرهن.

وأبلغت النساء في هذه المجموعة أيضًا عن أعراض فقر الدم والحمى والسعال المستمر والحاجة إلى العلاج بالأكسجين في المستشفى.

وفي الوقت نفسه كان لدى النساء اللائي يستخدمن حبوب منع الحمل والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا معدل أقل من فيروس كورونا المتوقع وكان معدل الاستشفاء أيضًا أقل بكثير، وافترض الباحثون أن هرمون الجنس الأنثوي يمكن أن يعمل كحماية من المرض.

بالإضافة إلى ذلك عندما قارنا مجموعة من النساء الأصغر سنًا على حبوب منع الحمل المركبة عن طريق الفم (COCP) مع مجموعة مماثلة لم تتناولCOCP ، وجدنا أن فيروس كورونا أقل حدة بين أولئك الذين يتناولونCOCP ، ما يشير إلى أن الهرمونات في COCP قد توفر بعض الحماية ضد كورونا.