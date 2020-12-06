ما علاقة فقر الدم وصداع الرأس الدائم ؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أسباب الصداع متعددة وكثيرة من بينها الضغط العصبي والإجهاد في العمل، وبعضها شائع وبعضها “شبه مجهول”، لا يتم التعامل معه ومحاولة علاجه إلا في أضيق الحدود، ومن تلك الأسباب “فقر الدم”

يصيب فقر الدم الأشخاص الذين لا يملكون العدد الكافي من خلايا الدم الحمراء السليمة المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى الأنسجة.

ومن أعراض الإصابة بفقر الدم، التعب والضعف وألم المفاصل وضربات قلب سريعة. لكن هل صداع الرأس من بين الأعراض؟

وقال موقع “فيري ويل هيلث” العلمي إن المريض المصاب بفقر الدم قد يشعر غالبا بالصداع، مشيرا إلى أن انخفاض عدد كريات الدم الحمراء يقلل كمية الأكسجين الواصل للدماغ.

وتابع: “هذا الأمر يؤدي إلى حدوث تضخم في الشرايين حول المنطقة مما يسبب الشعور بالصداع”.

وكانت دراسة نشرت عام 2019 ذكرت أن هناك علاقة ما بين فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ونوبات الشقيقة، خصوصا عند النساء.

يشار إلى أن هناك عددا من الأطعمة التي تحتوي على الحديد لمكافحة فقر الدم، مثل السبانخ والجرجير والكرنب والبروكلي والفلفل.

كما يحتوي الفول والبقوليات على نسب جيدة من الحديد؛ وينصح بتناولها إلى جانب المصادر الأخرى، مثل الحمص والفاصولياء الحمراء والبازلاء.