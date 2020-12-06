شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لمجمدات تخزين لقاح كورونا من فايزر لطرحها الأسبوع المقبل فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الإندبندنت الصور الأولى لمجمدات تخزين إمدادات المملكة المتحدة من لقاحات فيروس كورونا، قبل طرحها المتوقع الأسبوع المقبل، ويتم تخزين الإمدادات الأولية من لقاح فايزر/Pfizer BioNTech / فى مجمدات متخصصة في مكان آمن بإنجلترا حيث سيتم توزيعها على هيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS.

وتُظهر الصور الصادرة عن الصحة العامة بإنجلترا Public Health England المبردات التى تحتوى على الجرعات، والتى يجب تخزينها بين 70 درجة مئوية تحت الصفر و80 درجة مئوية تحت الصفر، على الرغم من عدم إدراج صور لقوارير اللقاح بسبب العملية المرتبطة بفتح العبوة.



تخزين اللقاح في درجة حرارة بين 70 و80 درجة مئوية تحت الصفر

تم إرسال جرعات اللقاح من بلجيكا من قبل شركة فايزر Pfizer ويجب أن تمر من خلال "عملية ضمان جودة ما بعد التسليم" عند الوصول لضمان الحفاظ على جودة اللقاح وسلامته أثناء النقل، حسبما قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC).

يتم تنفيذ العملية، التى قد تستغرق من 12 إلى 24 ساعة، من قبل شركة طبية متخصصة، وتعتمد على المعلومات الخاصة ببيانات درجة حرارة الشحن التي تقدمها شركة فايزر.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية DHSC إنه خلال الأيام القليلة التالية، يجب فتح كل صندوق وتفريغ عبوته يدويًا، ويجب تنزيل بيانات درجة الحرارة من كل صندوق.

هناك 5 صناديق من 975 جرعة لكل صندوق، ويمكن فقط للمواقع التي لديها الترخيص اللازم تقسيم صناديق اللقاح.

بمجرد اكتمال جميع الفحوصات، سيتم توفير اللقاح للطلب من قبل مواقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS المعتمدة، يوجد حوالي 50 موقعًا مصرحًا به في إنجلترا حتى الآن.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن توصيل لقاح كورونا من فايزر Pfizer-BioNTech معقد، نظرًا لأنه يحتاج إلى تخزينه في درجات حرارة شديدة البرودة ونقله بعناية، لذلك سيتم إدارته في البداية من مراكز المستشفيات.



يتم شحن جرعات لقاح فايزز في علب تشبه علب البيتزا مصممة خصيصًا

يستغرق فك تجميد اللقاح بضع ساعات ثم يلزم وقت إضافي لتحضير لقاح كورونا للإعطاء، قالت وزارة الصحةDHSC إن أكثر من 1000 مركز تطعيم محلي، تديرها مجموعات من الأطباء العامين، ستعمل قريبًا مع إنشاء المزيد مع وصول المزيد من الجرعات.

تلقت المملكة المتحدة 800 ألف جرعة من اللقاح في أول تسليم، ومن المتوقع وصول المزيد في الأسابيع المقبلة، ستبدأ المرحلة الأولى من الطرح المرحلي للقاح عند توزيعه، الاستعدادات جارية لبدء إعطاء اللقاح في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.