شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: كثرة الإنجاب تعرض السيدات للوفاة والشيخوخة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها عدد من الباحثين بولاية بنسلفانيا الأمريكية، عن وجود علاقة وطيدة بين عدد مرات الإنجاب للمرأة وتعرضها للشيخوخة المبكرة، حيث تبين أن الأشخاص الذين لديهم عدد أقل من المواليد يملكون صحة جيدة، مقارنة بالذين انجبوا ثلاثة أو أربع مرات.

وأوضحت الدراسة أن الحمل والولادة قد يسهمان في تغيير وخلل تنظيم العديد من الأنظمة الفسيولوجية المختلفة التي قد تؤثرعلى الشيخوخة بمجرد وصول الشخص إلى سن اليأس، نظرا للارتباط بالتغيرات الأيضية والمناعية والغدد الصماء التي تحدث في الجسم أثناء الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى مخاطر الأمراض المختلفة المرتبطة بالحمل والاستثمار الإنجابي بشكل عام.

وكشفت الدراسة أيضا عن أن الحمل والرضاعة تستهلك كمية كبيرة من طاقة الجسم ويمكن أن تؤثر على العديد من أنظمته، بما في ذلك وظيفة المناعة والتمثيل الغذائي وضغط الدم، بالإضافة إلى أن النساء اللواتى أنجبن أكثر من غيرهن أصبحوا أكثر عرضة للوفاة بسبب مرض السكري وأمراض الكلى.

واعتمدت الدراسة على قياس الشيخوخة البيولوجية بعدة طرق تعتمد على مؤشرات حيوية مصممة لتقييم صحة التمثيل الغذائي، ووظائف الكلى والكبد، وفقر الدم واضطرابات خلايا الدم الحمراء ، ووظيفة المناعة والالتهابات.

وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك علاقة بين الحمل والتغيرات التي تطرأ على خلايا الجسم وتؤثر على عمل وعمر أجهزة الجسم الرئيسية، التي تسفر عن تغير في نظام المناعة والتمثيل الغذائي، والتي قد تؤثر على وصول النساء اللاتى ينجبن مواليد أكثر إلى سن اليأس، مقارنة بالسيدات التي انجبوا عدد مواليد أقل.