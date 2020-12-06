شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أشياء تزيد من خطر الولادة المبكرة وإزاى تحافظى على الحمل حتى الأسبوع الـ37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث المخاض المبكر عندما تؤدي الانقباضات المنتظمة إلى فتح عنق الرحم بعد الأسبوع الـ 20 وقبل الأسبوع الـ 37 من الحمل، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى الولادة المبكرة، كلما حدثت الولادة المبكرة ، زادت المخاطر الصحية التي يتعرض لها طفلك، حيث يحتاج العديد من الأطفال إلى رعاية خاصة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ويمكن أن يعاني الأطفال أيضًا من إعاقات عقلية وجسدية طويلة الأمد.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض العلامات التى تدل على المخاض و الولادة المبكرة عند الامهات وهى:

1:إحساس منتظم أو متكرر بشد في البطن (تقلصات).

2: آلام فى الظهر.

3:إحساس بضغط في الحوض أو أسفل البطن.

4:تقلصات خفيفة في البطن.

5:نزيف .

6:تمزق الأغشية .

7:تغير في نوع الإفرازات المهبلية .

وهناك عوامل تزيد من خطر المخاض والولادة المبكرة وهى:

1:تقصير عنق الرحم.

2:مشاكل في الرحم أو المشيمة.

3:بعض الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض المناعة الذاتية والاكتئاب.

4:أحداث الحياة المجهدة ، مثل وفاة شخص عزيز.

5:كثرة السائل الأمنيوسي (الاستسقاء السلوي).

6:نزيف مهبلي أثناء الحمل.

7:وجود عيب خلقي في الجنين.

8:فترة أقل من 12 شهرًا أو أكثر من 59 شهرًا بين كل حمل.

تشمل مضاعفات المخاض المبكر ولادة طفل قبل الأوان، ويمكن أن يشكل هذا عددًا من المشكلات الصحية لطفلك، مثل انخفاض الوزن عند الولادة وصعوبة التنفس والأعضاء المتخلفة ومشاكل الرؤية، الأطفال الذين يولدون قبل الأوان لديهم أيضًا مخاطر أعلى للإصابة بالشلل الدماغي وصعوبات التعلم والمشكلات السلوكية.

قد لا تتمكنين من منع المخاض المبكر، ولكن هناك الكثير الذي يمكنكِ القيام به لتعزيز الحمل الصحي الكامل مثل "المتابعة مع الطبيب، اتباع نظام غذائى صحى، تجنب التدخين والمشروبات الكحولية، تناول الادوية فى مواعيدها المضبوطة".