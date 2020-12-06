شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة Fortnite World Cup بسبب القيود على السفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة Epic Games إلغاء بطولة الألعاب الإلكترونية Fortnite World Cup إصدار إبريل ٢٠٢٠ بسبب القيود المتعلقة بالسفر والفعاليات الشخصية. وأوضحت الشركة أن بطولة الرياضات الإلكترونية Fortnite World Cup لن تحدث فى عام ٢٠٢١ أيضًا.

وتهدف الشركة إلى إجراء بطولات شخصية عالمية مرة أخرى، لكن أولويتها فى أى حدث من هذا القبيل هى صحة وسلامة اللاعبين والموظفين.

وقالت Epic Games فى تدوينة: لا نخطط لعقد أحداث شخصية فى عام ٢٠٢١، ومن ضمنها Fortnite World Cup فى ظل وجود الكثير مما لايزال مجهولاً حول ما هو عملى وآمن.

وأضافت: نستمر فى تقديم المسابقات عبر الإنترنت طوال عام ٢٠٢١ على أمل عودة الأحداث الفعلية فى وقت ما فى المستقبل. وأقيمت بطولة Fortnite World Cup الأولى - والوحيدة حتى الآن- فى عام ٢٠١٩ فى ملعب Arthur Ashe فى نيويورك، حيث عقدت الأحداث النهائية الافتتاحية فى الفترة الممتدة بين 26 و٢٨ يوليو.