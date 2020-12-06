شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» فى نسخته الأربعين بمشاركة ١٢٠٠ شركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» فى نسخته الأربعين الذى ينعقد فى دولة الإمارات، على مدار 5 أيام بمشاركة كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا العالمية.

يشارك فى مؤتمر «جيتكس» هذا العام، بأكثر من 1200 مشاركة، تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص، و350 متحدثاً من الخبراء من 30 دولة، يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعى، والمدن الذكية، وتقنية الجيل الخامس والحوسبة السحابية، والأجهزة والبرامج والحوكمة والنقل المستقبلى والتقنيات المالية، والتسويق الرقمى والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.

كما يعقد بالتزامن مع أسبوع جيتكس للتقنية 4 فعاليات أخرى تشمل معرض جيتكس لنجوم المستقبل، الحدث الحيوى للشركات التقنية الناشئة وعالم ريادة الأعمال، وقمة مستقبل البلوك تشين، ومعرض الخليج لأمن المعلومات «جيسيك» و«ماركيتينج مينيا» الحدث المتخصص فى قطاع التسويق والإعلان. ويستضيف جيتكس أجنحة لبعض الدول الرائدة فى مجال التكنولوجيا من حول العالم بما فيها البحرين، وبلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، وإسرائيل، وإيطاليا، وهونج كونج، واليابان، ونيجيريا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، كما يستضيف خبراء التكنولوجيا العالميين وتوفر لهم الفرصة لمشاركة رؤيتهم للمستقبل، بما فى ذلك بابلوس هولمان الهاكر الشهير والمخترع ورجل الأعمال، وبراين سيلى، الهاكر الذى تمكن من اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى والمخابرات الأمريكية، فضلاً عن مشاركة الممثل والكاتب الشهير جون كلى.