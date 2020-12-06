شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب «امتحانات نصف العام»: أهم منصات التعليم والاختبارات «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد الاعتماد على آليات التعلم عن بعد فى ظل إجراءات التباعد الاجتماعى التى فرضتها أزمة كورونا، واتجه عدد من المواقع الإلكترونية لإطلاق خدمات تساهم فى دعم هذا الاتجاه، وتوفير محتوى تعليمى يساعد الطلاب على الاستذكار ويقدم لهم شرحا للدروس وتبسيطا للمناهج فى المجالات المختلفة.. نستعرض منها أهم الخدمات والتطبيقات التى يمكن أن يستخدمها الطلاب خلال موسم امتحانات نصف العام الدراسى:

«Google for Education»: يمكن من خلالها إنشاء صفوف دراسية وتقديم اختبارات للطلاب، فضلًا عن توفير الوقت المستغرَق فى التصحيح، كما تتيح للمعلمين التواصل مع الطلاب سواء بالبريد الإلكترونى أو من خلال المحادثة أو الفيديو، والمشاركة فى تعديل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية فى الوقت الفعلى، وتقدم منصة «جوجل» أيضا خدمة تعليمية لطلاب التعليم العالى والجامعات، تمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من التعاون بسهولة وأمان فى مختلف التخصصات والجامعات.

«tik tok»: أطلقت منصة الفيديوهات القصيرة هاشتاج يحتوى على فيديوهات شرح مبسطة فى مختلف المجالات التعليمية، يقدمها مدرسون وأكاديميون وعلماء ومؤرخون ونقاد فنيون.. وغيرهم، تعرض تجارب وحلولًا لمسائل الرياضيات، ومحاضرات فى علم التشريح، وعلم النفس والكيمياء والفيزياء، وغيرها.

Study: منصة تحتوى على جميع المواد الدراسية من أول رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، يعمل عليها مجموعة من الأساتذة والطلاب الذين يشاركون بعضهم بالأسئلة والإجابات فى التخصصات المختلفة.. ويمكن من خلالها نشر سؤال فى أى مجال على الموقع والبحث عن الإجابة من أكثر من شخص، كما أن المحتوى الدراسى متاح باللغتين العربية والإنجليزية، وقد اتفقت وزارة «التعليم» مع وزارة «الاتصالات» على إتاحة الدخول على هذه المواقع بشكل مجانى دون احتسابه من باقة الإنترنت، ويمكن الدخول عليها من الموبايل أو الكمبيوتر.

Pearson: موقع لتعريف الطلاب الجدد بنظام المدارس الثانوية الجديد، وإجراء الاختبارات التجريبية على المنصة قبل الاختبارات الرسمية، ويتم تثقيف الطلاب حول نظام الامتحانات الجديد، وتخصص وزارة التربية والتعليم المنصة لإجراء التدريب على الأسئلة بناءً على فهم الطالبللمواد العلمية والامتحانات التجريبية للسنتين الأولى والثانية ونظام الأسئلة القديم. يمكن للطالب التسجيل من خلال المنصة وإجراء الاختبارات التجريبية لتوفير التدريب على نظام الامتحانات.

Edmodo: منصة مهمتها توفير وتسهيل التواصل بين الطلاب والمعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسى على المنصة، كما يمكن أن تكون هناك فصول افتراضية تجمع الطالب مع المعلم، وتوفير دروس بشكل مجانى للطلاب يستطيعون الاستفادة منها بشكل يومى دون تحمل أى أعباء مالية. Board Black: من أهم التطبيقات التى أطلقتها منظمة اليونسكو للتعلم عن بعد، ويشمل كل المقررات الدراسية على الطلبة، بالإضافة إلى مجموعة من المهمات المخصصة لهم، ومجموعة من الاختبارات التى يتم تصحيحها بشكل إلكترونى، وهذه المنصة أيضا تتيح إمكانية التواصل مع الطلاب من خلال بيئة افتراضية ومجموعة من التطبيقات الأخرى التى من الممكن تحميلها باستخدام الهواتف الذكية التى تعمل بالأنظمة المختلفة.