شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات «زووم» 367% خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة زووم للاتصالات الموحدة للفيديو عن النتائج المالية للربع المالى الثالث، المنتهى فى أكتوبر 2020، حيث أدى الطلب المتزايد فى ظل تنفيذ الإجراءات الاحترازية إلى نمو الإيرادات بنسبة بلغت 367%، على أساس سنوى، لتبلغ 777.2 مليون دولار أمريكى، مع توقعات زيادة إجمالى الإيرادات من حوالى 2.575 مليار دولار إلى 2.580 مليار دولار للسنة المالية 2021، أو ما يقرب من 314% زيادة على أساس سنوى.

ووفقا لـ سيتي بانغراهي، محلل أوراق مالية: «ما زلنا نرى استفادة من منصة زووم حتى فى سيناريو ما بعد COVID -19، حيث أصبحت اللقاءات الافتراضية عنصراً لازماً فى كيفية تواصل الشركات خلال الوباء.