شكرا لقرائتكم خبر عن Apple تعمل على إصلاح مشكلة الشحن اللاسلكى لجهاز iPhone والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قسم الدعم بشركة Apple إنه عمل على إصلاح مشكلة الشحن اللاسلكى لـ iPhone 12 التى يواجهها عدد من المالكين عند استخدام أجهزة الشحن المعتمدة من Qi.

جاء ذلك بعدما واجه عدد من المستخدمين مشكلة مع شحن هواتفهم لاسلكيا بشكل جيد، لتطمئنهم Apple أنها تحاول إصلاح المشكلة فى الأيام القادمة، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يتم إصلاح مشكلة الشحن اللاسلكى لجهاز iPhone 12 فى تحديث iOS القادم.