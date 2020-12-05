شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هندية: التنويم المغناطيسى طريقة للتخلص من الإدمان والتوتر والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة هندية نشرت في موقع Time of india، عن قدرة العلاج بالتنويم المغناطيسي على التخلص من العديد من الأمراض وتخفيف مستويات التوتر والمشكلات الصحية، خاصة أنه يعد نوعا من أنواع العلاج بالطب البديل أو العلاج النفسى الذي يستخدم مستويات عالية من الوعي والانتباه للوصول إلى حالة من اليقظة.

وأوضحت الدراسة أن العلاج بالتنويم المغناطيسى يساعد الشخص إلى الانتقال إلى حالة "النشوة" خلال الجلسة، حيث يستهدف هذا العلاج استخدام القوة العقلية للفرد وحالة الوعي الفطرية لتقليل أو استهداف مشكلة قد تؤثر عليه، يمكن أن تكون ضائقة نفسية أو إدمانًا غير صحي أوغيرها من العادات المدمرة التي تضر الصحة النفسية.

وأشارت الدراسة إلى ان الهدف النهائى من جلسات العلاج بالتنويم الايحائى هو جعل الشخص متزامنًا مع أفكاره الداخلية وتوجيه الطاقة الإيجابية عندما يكون فاقدًا للوعي، حيث يشعر المخ بنوع من اليقظة والانتباه، وخلال تلك الجلسة يمر المريض بعملية تؤدي إلى حالة تشبه النشوة تساعده على التركيز، والاسترخاء العميق.

وتتضمن جلسة العلاج بالتنويم الإيحائي، إدراج العديد من الصور الذهنية واللفظية التي تستهدف العقل الباطن للشخص، والتي تسهم في شعور الشخص بحالة من الاسترخاء والتأمل، يكون حينها أكثر تقبلا على تقديم الاقتراحات من قبل المعالج، الذي يساعده بعد ذلك على إجراء التغيير من خلال طرح الأفكار والنصائح المتعلقة بأزمته النفسية.

وحددت الدراسة مدى فعالية جلسات التنويم المغناطيسى للعلاج من العديد من الأمراض، وأهمها:

1.مرض الرهاب النفسى

2.قد يكون فعالا في حالات الإدمان وتعافى الأشخاص من التدخين وأثاره السلبية

3.اضطرابات النوم والتي قد تكون عائق للعديد من المرضى الذين يعانون من الارق والاستيقاظ الليلي .

4.قد تكون فعالة للغاية في حالات الاكتئاب الشديد والقلق الزائد.

5.تستخدم في حالات الفقد والحزن نتيجة فقدان شخص مقرب منك.