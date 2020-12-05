شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: حقن البوتكس المغشوشة تسبب مضاعفات خطيرة أبرزها فقدان الإحساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن تسعيرة حقن البوتكس أكثر مؤشر يساعد أي فتاة تلجأ لتلك العمليات، للتأكد من مدى مطابقة تلك الحقن للمواصفات الطبية الصحيحة، موضحا أن تسعيرة حقن البوتكس السليمة سعرها مرتفع ، بينما من يقل أسعارها عن ذلك فأنها دليل على أنها حقن مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات واستخدامها قد ينجم عنه تداعيات خطيرة على الصحة.

وأشار " الناظر" في تصريحات لليوم السابع، إلى أن المضاعفات الناجمة عن استخدام حقن "البوتكس المغشوش" خطيرة للغاية ينتج عنها الحساسية الشديدة والالتهابات، وقد تصل تلك المضاعفات إلى فقدان الإحساس بإحدى العضلات التي تتعرض للحقن، فقد يصاب الجفن بحالة من السقوط في بعض الحالات نتيجة لاستخدام مادة غير مطابقة للمواصفات، موضحا أن "حاجب الشيطان" من أبرز مضاعفات الحقن المغشوشة، نظرا لعدم فعالية المادة في الحصول على نتائج في عمليات الجفن.

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية، أن نجاح عمليات الليزر تتوقف على مدى فاعلية الجهاز المستخدم، فكلما كان الجهاز المستخدم باهظ الثمن وفاعليته أقوى كان له تأثير فعال في إزالة النمش وغيرها من الأمراض الجلدية التي تؤرق المريض، إلا أن برغم ذلك قد يكون له مضاعفات خطيرة تصل الى الحروق والكدمات والالتهابات الشديدة إذا تم إجراء الجلسات باستخدام جهازغير مطابق للمواصفات.