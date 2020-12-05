شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة: الحصول على لقاح كورونا ليس معناه عدم ارتداء كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من خبراء الصحة حول العالم أن الحصول على لقاح فيروس كورونا لا يعني أنك لن ترتدي الكمامة وتتخذ احتياطات الوقاية من الفيروس التاجي، فاللقاح وحده لن يحميك من الإصابة بالفيروس، لذا أوصى الخبراء بالاستمرار في ارتداء الكمامة حتى في حال الحصول على لقاح، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.





وقال الدكتور مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية: "اللقاحات لا تساوي نهاية فيروس كورونا.. ستضيف اللقاحات والتطعيم أداة رئيسية ورائعة وقوية إلى مجموعة الأدوات التي لدينا لمقاومة الفيروس لكن اللقاح وحده لن يقوم بهذه المهمة".

وأكد عدد من خبراء الصحة إنه لمنع انتشار الفيروس، يجب على الناس الابتعاد عن الآخرين، وغسل أيديهم وارتداء، ونظرًا لأنهم تعلموا المزيد عن هذا الفيروس التاجي قام المسؤولون بتعديل توصياتهم.

وعززت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC ومنظمة الصحة العالمية كذلك توجيهاتهم بشأن أغطية الوجه ، قائلة إن ارتداء الأقنعة أمر بالغ الأهمية ، وفي بعض الأحيان يجب على الناس ارتدائها حتى في منازلهم.

وقال مركز السيطرة على الأمراض أيضًا أنه بينما يجب ارتداء أغطية الوجه لتقليل احتمال انتقال الفيروس، إلا أنها يمكن أن توفر أيضًا بعض الحماية للشخص الذي يرتديها.

حذر المسؤولون من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا سترتفع خلال فصل الشتاء مع بقاء المزيد من الأشخاص في المنازل ، ومع تجمع الناس لقضاء العطلات.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية الآن لطرح اللقاحات على العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والأشخاص في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

وكانت أوهايو واحدة من الولايات التي أصدرت خطتها ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين ، "خلال المرحلة الأولى ، ستكون إمدادات اللقاح محدودة ، وستركز أوهايو على تطعيم أولئك الذين يرغبون في التطعيم في مجموعات المرحلة 1A الحرجة".

تتوقع ولاية أوهايو تلقي 660.000 جرعة قبل نهاية ديسمبر.

في نيوجيرسي ، حيث تستعد المستشفيات لتلقي 76000 جرعة من اللقاح في الشحنة الأولى ، وصف الحاكم فيل مورفي توزيع اللقاح بأنه "يغير قواعد اللعبة". لكنه حذر سكان نيوجيرسي من عدم توقع رفع القيود قريبًا.

وقال مورفي "كوفيد لن يختفي ببساطة لمجرد وجود جرعات لقاح في الثلاجة تنتظر التوزيع"، وقال الدكتور أنتوني فاوتشي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، إن المناعة الكاملة ضد الفيروس تتطور من أسبوع إلى 10 أيام بعد حصول الأشخاص على الجرعة الثانية من جرعتين من اللقاح.

وأضاف " كلا اللقاحين اللذين نتحدث عنهما - لقاح موديرنا ولقاح فايزر - هما ما يسمى دفعة أساسية، حقنة واحدة تليها حقنة أخرى بعد 3 إلى 4 أسابيع ".

قال فاوتشي إن الناس يبدأون في تطوير المناعة بعد الجرعة الأولى من اللقاح ، لكنها ليست الأمثل، وقال "بعد الجرعة الثانية ، تحصل على مناعة مثالية من سبعة إلى عشرة أيام بعد الجرعة الثانية".

يبدو أن اللقاحات توفر حماية قوية على الأقل، إن لم تكن أقوى، من المناعة التي تجدها لدى الشخص المصاب بفيروس كوفيد -19، وقال: "إذا نظرت إلى اللقاح ، ستجد أن مستوى ونوعية الأجسام المضادة المعادلة يمكن مقارنتها بل وحتى أفضل مما تراه في بلازما النقاهة للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل وطوروا استجابة مناعية". "إنها على الأقل جيدة مثل الاستجابة المرتبطة بالعدوى الطبيعية."