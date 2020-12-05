إليكم قائمة بأفضل الأطعمة الدهنية والمفيدة لإنقاص الوزن

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - لا يمكن أن ترتبط الأطعمة الصحية بالدهون، ولا يمكن في العادة أن يتناول الشخص أطعمة دهنية ويخسر الدهون في نفس الوقت، لكن تبقى هذه المعلومات مجرد شائعات غير صحيحة لاننا سنستعرض معكم الآن 6 أطعمة دهنية وتساعد في إنقاص الوزن.

فبمساعدة الدهون الصحية، يمكنك تنظيم هرمونات الجوع وقمع الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، إلى جانب ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالدهون غنية بالعناصر الغذائية الهامة التي تأتي من الفيتامينات والمعادن المختلفة.

ومع ذلك، يجب أن تحذر من جميع الدهون غير الصحية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على جسمك ويمكن أن تزيد وزنك أيضًا.

وفيما يلي 6 أطعمة دهنية مفيدة ينصح بها الخبراء لإنقاص الوزن:

الأفوكادو

تعد فاكهة الأفوكادو غنية بالدهون أكثر من الفيتامينات، لاحتوائها على الدهون الأحادية غير المشبعة، وهي دهون صحية.

ويساعد تناول الأفوكادو على الشعور بالشبع لمدة أطول، وبالتالي تناول مأكولات أقل والحفاظ على الوزن بصورة أسهل.

البيض

يساعد تناول بيضة كاملة في وجبة الإفطار على الشعور بالشبع لمدة أطول خلال اليوم. وبالرغم من أن الكثيرين يربطون بين البيض وارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن البيضة الواحدة تحتوي على 78 سعرًا حراريًا فقط، والتي تعوضها الفوائد الغذائية الأخرى الموجودة في البيض.

الشوكولاتة الداكنة

يساعد تناول الشوكولاتة الداكنة قبل الوجبات على التقليل من شهيتك، وبالتالي من كمية الطعام التي تتناولها، كما تحتوي على دهون صحية تبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يمنع السكر من دخول الخلايا الدهنية.

جوز الهند

يُعتبر جوز الهند من المصادر الصحية للدهون الجيّدة التي تفيد في تحسين مشاكل الهضم والوقاية من عسر الهضم والأعراض المصاحبة، مثل الانتفاخ والغازات وغيرها.

ويلعب الهضم الجيّد دورًا هامًا في الحفاظ على الوزن الصحي من خلال منع تخزين الدّهون، بعيداً عن الزيادة في الوزن ممّا يقي من الإصابة بالبدانة.

كما زعمت دراسة نشرت في مجلة ”Lipids“ أن زيت جوز الهند يمكن أن يقلل من الدهون في البطن.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل على أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات المفيدة للقلب، وتساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن هذه الأسماك غنية بالبروتين، مما تمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام لفترة طويلة.

زيت الزيتون

تحتوي معظم الزيوت أو الدهون المستخدمة في الطهي على دهون ضارة بالجسم، إلا أن استخدام زيت الزيتون يضيف فوائد غذائية للجسم ويساعد على خسارة الوزن.

وينصح خبراء التغذية بشرب زيت الزيتون البكر مع عصير الليمون صباحا؛ للحفاظ على جسد رشيق وصحي.