شكرا لقرائتكم خبر عن دواء للسكر يمكن أن يقلل من خطر الوفاة من كورونا لدى النساء بنسبة 21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس فريق من الباحثين، مدى إمكانية تأثير دواء "الميتفورمين" الذي يحتوي على نسبة السكر في الدم على خفض وفيات فيروس كورونا، قام الفريق وفقا لتقرير بتحليل حوالي 6000 شخص يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو السمنة والذين تم نقلهم إلى المستشفى بإصابات بفيروس كورونا.

الميتفورمين، هو دواء عام لإدارة مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري ، وتم ربطه بانخفاض كبير في مخاطر وفاة كورونا، لدى النساء في دراسة قائمة على الملاحظة.

وقال البحث المنشور في مجلة The Lancet Healthy Longevity، إنه يقلل أيضًا من بروتينات الالتهاب التي يبدو أنها تجعل كورونا، أسوأ.



دواء لللسكر يخفض وفيات كورونا

ماذا تقول الدراسة؟

وجد باحثو كلية الطب بجامعة مينيسوتا ومجموعة UnitedHealth Group الأمريكية، أن الميتفورمين كان مرتبطًا بانخفاض كبير في مخاطر وفيات كورونا لدى النساء في واحدة من أكبر دراسات المراقبة في العالم لمرضى كورونا.

قام الفريق بتحليل حوالي 6000 شخص يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو السمنة والذين تم نقلهم إلى المستشفى يعانون من فيروس كورونا، وقاموا بتقييم ما إذا كان استخدام الميتفورمين مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات أم لا.

ووجدوا ارتباطًا بأن النساء المصابات بداء السكري أو السمنة، اللائي تم نقلهن إلى المستشفى بسبب مرض كورونا، وتناولن الميتفورمين لمدة 90 يومًا قبل دخول المستشفى، انخفض احتمال الوفاة بنسبة 21٪ إلى 24٪ مقارنة بالنساء المماثلات اللاتي لا يتناولن الدواء، وأضافت التقارير أنه لم يحدث انخفاض كبير في معدل الوفيات بين الرجال.

قال الباحث الرئيسي: "إن رؤية ارتباط أكبر بالحماية لدى النساء أكثر من الرجال قد يشير إلى تقليل الالتهاب كطريقة رئيسية لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا".