شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: لقاح كورونا لن يكون إلزاميًا في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير أمريكية أن لقاح كورونا لن يكون إلزاميًا في الولايات المتحدة، وبحسب موقع "إنسايدر" فمن المحتمل أن توافق الولايات المتحدة على لقاح كورونا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لكن خبراء الصحة قلقون من أنه إذا اختار بعض الأشخاص عدم تناول لقاح، فقد يعرقل ذلك مكافحة الوباء.

ومن المقرر أن تجمع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لجنة من الخبراء في 10 ديسمبر لتقييم لقاح Pfizer و BioNTech ، والذي تقول شركة Pfizer إنه فعال بنسبة 95٪. إذا تمت الموافقة، يمكن أن يبدأ اللقاح في الظهور في غضون 24 ساعة.

وافقت المملكة المتحدة بالفعل على لقاح Pfizer ، الأربعاء 2 ديسمبر، لكن الأسئلة ما زالت قائمة حول عدد الأشخاص الذين سيشاركون للحصول على لقاح بمجرد توفره.

أظهر استطلاع نشره مركز بيو للأبحاث الخميس أن 60٪ من المشاركين قالوا إنهم سيحصلون بالتأكيد على لقاح، ارتفاعًا من 51٪ في سبتمبر.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن لقاح كورونا لن يكون إلزاميًا في الولايات المتحدة، لكنه سيشجع الناس على "فعل الشيء الصحيح"، مضيفاً "لا أعتقد أنه يجب أن يكون إلزاميًا، ولن أطالب بأن يكون إلزاميًا.. لكنني سأفعل كل ما في وسعي - تمامًا كما لا أعتقد أنه يجب جعل الأقنعة إلزامية على مستوى البلاد - سأفعل كل شيء لتشجيع الناس على فعل الشيء الصحيح."

قالت الدكتورة سيلين جوندر، مستشارة بايدن، إن الرئيس المنتخب سيترك القرارات حول من سيتم طرح اللقاح أولاً على "خبراء الصحة العامة والعلماء".