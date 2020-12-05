الخرافات حول حفاضات القماش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - نبدد بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول حفاضات القماش ونخبرك بالحقائق المتعلقة بها، وفقاً لما كشف عنه خبيرة الطب البديل هند مأمون ،تم تصميم معظم حفاضات القماش في السوق مثل حفاضات يمكن التخلص منها، أي أنها تأتي في شكل يمكن أن يلائم خصر طفلك بسهولة. تأتي هذه الحفاضات بإغلاق مختلف ، مثل الأزرار والأزرار ذات الخطاف والحلقة. يخدم هذا الإغلاق أغراضًا مختلفة:

الخرافة الأولى: يمكن لأي شخص استخدام حفاضات من القماش

الحفاضات

ليس صحيحاً. سوف تفضل حفاضات القماش فقط إذا كان لديك غسالة لأنك إذا لم تفعلي ذلك، فإن غسل كمية كبيرة من الحفاضات يومياً قد يصبح أمراً مملاً. أيضاً، حتى لو كان لديك غرفة غسيل مشتركة في مجمعك، فلن يوافق الجميع على فكرة غسل الحفاضات في الغسالة.

حفاضات القماش أغلى من الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة. ومع ذلك، نظراً لأنها قابلة لإعادة الاستخدام، فسوف ينتهي بك الأمر إلى توفير أكثر من استخدام الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة ،تذكري أنه إذا تركت طفلك مع مقدم رعاية الأطفال، فقد يتعامل أو لا يتعامل مع عملية التنظيف من أجلك.

الخرافة الثانية: تتطلب حفاضات القماش دبابيس أمان للبقاء على الطفل

حفاضات القماش

تأتي حفاضات القماش الجديدة والحديثة المتوفرة في السوق مزودة بإغلاق أو حلقات ربط، ولا يتطلب أي منها دبابيس أمان. تتوفر هذه الحفاضات بأحجام مختلفة، بحيث يحصل طفلك على المقاس الأكثر راحة. تأتي حفاضات القماش أيضاً ببطانة مقاومة للماء تمنع التسرب.

الخرافة الثالثة: تنظيف براز الطفل من الحفاض مشكلة كبيرة

الحفاضات

نتعامل جميعاً مع البراز يومياً، لذا لا ينبغي أن يكون تنظيف أنبوب طفلك مشكلة كبيرة. كل ما عليك فعله هو استخدام بخاخ الحفاضات لرش البراز ثم غسل الحفاض كلما سنحت لك الفرصة.

حفاضات من القماش أو حفاضات يمكن التخلص منها، أي خيار تتخذينه، يضمن لك الحفاظ على راحة طفلك وسلامته كأولوية. فقط لأن شيئاً ما يبدو كخيار جذاب للاستخدام لا يعني أنه الأفضل لطفلك. جربي أنواعاً مختلفة من الحفاضات أولاً وشاهدي ما يشعر طفلك بالراحة عند ارتدائه. ثم ابحثي عن الجهاز الذي يناسب ميزانيتك ويسهل عليك استخدامه وتنظيفه.