علامات تدل على قرب حدوث نوبة قلبية.. ما هي؟

السبت 5 ديسمبر 2020

النوبة القلبية هي أحد أعراض مرض الشريان التاجي، حيث تعيق الترسبات الدهنية تدفق الدم داخل الأوعية الدموية.



وذكر الأطباء البريطانيون أن النوبة القلبية ليست دائمًا ألمًا حادًا في منطقة الصدر، بحسب إكسبرس.

وكشف الأطباء أن النوبة القلبية تكون مصحوبة بعدد من الأعراض الأخرى من بينها الألم والدوخة وزيادة التعرق وضيق التنفس والغثيان والقلق وحتى السعال.

وسبب النوبة القلبية هو عدم وصول الدم الكافي إلى القلب، ما يضع ضغطًا إضافيًا على العضلات.

وحذّرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أنه "في بعض الحالات، قد لا يكون ألم الصدر موجودًا على الإطلاق، خصوصاً عند النساء وكبار السن ومرضى السكري"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ولتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يجب تضمين المزيد من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي وممارسة الرياضة.