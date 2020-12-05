شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: الشحنات الأولى من لقاح فايزر ومودرنا لن تكفى ذوى الأولوية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع CNN الأمريكى أنه قد يحدث نقص فى الشحنات الأولى من لقاح فيروس كورونا، وبعد أن أدرجت إدارات الصحة الأمريكية ​​عدد جرعات لقاح الفيروس التاجى التى سيتلقونها بمجرد أن يصبح اللقاح مسموحًا به، وجدوا أنه لن يكون كافياً.

وقال الموقع إنه مع الحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاح Pfizer المتوقع فى وقت لاحق من هذا الشهر، وربما أيضًا للقاح Moderna، تدرك الولايات المتحدة أنه لا يوجد ما يكفي لها لتطعيم أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم ذوي أولوية للحصول على اللقاح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوصت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن تكون الدفعة الأولى من الأمريكيين الذين يتم تطعيمهم هم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل مثل دور رعاية المسنين، وكل هؤلاء قد يصل عددهم إلى حوالي 24 مليون شخص.

ويقدر المسئولون الفيدراليون أن نحو 40 مليون جرعة لقاح ستكون متاحة بحلول نهاية الشهر إذا حصل كل من Moderna و Pfizer على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية - يكفي فقط لتطعيم 20 مليون شخص، لأن هناك حاجة إلى جرعتين لكل شخص.

من المتوقع أن يكون لدى شركة فايزر 6.4 مليون جرعة من اللقاح جاهزة بحلول منتصف ديسمبر.

ويُظهر تحليل CNN أن الشحنات لن تفي بما يحتاجون إليه لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في الرعاية طويلة الأجل بشكل كامل و تمكنت CNN من تأكيد الحجم المتوقع للشحنة الأولى من اللقاح لما لا يقل عن 45 ولاية.

الآن يجب على الدول أن تقرر كيفية تقنين اللقاح بين المجموعات ذات الأولوية القصوى وكيف تؤثر الدفعة الأولى الصغيرة على الجدول الزمني الذي يمكن فيه تلقيح المجموعات في آخر الخط.