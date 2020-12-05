شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيين: جميع لقاحات كورونا المحتملة قد تمنح الناس مناعة لمدة 90 يومًا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشارون العلميون للحكومة البريطانية إن لقاح فيروس كورونا قد يمنح الناس مناعة ضد كوفيد 19 لمدة 90 يومًا، وقد ذكرت ورقة بحثية نشرتها المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة أن مدة "المناعة الطبيعية أو التي يسببها اللقاح ليست مفهومة تمامًا بعد" مضيفين أن المناعة بعد الحصول على جرعة لقاح كورونا قد تستمر 90 يومًا، بحسب موقع جريدة "دايلي ميرور" البريطانية.

وكتب العلماء: "بناءً على الاختلاف في البيانات والاستجابات التفاضلية في السكان، فإننا نقدر بحذر أن الاستجابة المناعية الوقائية بعد الإصابة بفيروس كورونا أو التطعيم قد تستمر لمدة 90 يومًا."

ويعتمد تقديرهم على حقيقة أن فيروسات كورونا الأخرى تميل إلى الإصابة مرة أخرى بعد عام إلى عامين، قال العلماء إن إعادة العدوى بفيروسات كورونا الموسمية تحدث بشكل متكرر في عمر 12 شهرًا وأحيانًا في وقت مبكر يصل إلى ستة أشهر - ولكن ليس في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضحوا: "بناءً على هذه المعلومات، نستنتج أنه: في غضون شهر واحد من الإصابة الطبيعية، ستطور لدى نسبة عالية من الناس مناعة تحمي من الأمراض الناجمة عن الإصابة مرة أخرى".

وأضافوا "من المرجح أن تستمر هذه الحماية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل "

وتابعوا إنه بعد 28 يومًا من الحصول على لقاح فعال، تطور نسبة عالية من الناس مناعة تحمي من الأمراض الناجمة عن الإصابة مرة أخرى".

وأضاف الخبراء أن نسبة صغيرة من الناس قد لا يطورون مناعة بعد العدوى الطبيعية أو التطعيم ولكن يقال إن العدد صغير مقارنة بالأغلبية الذين يحصلون على المناعة.

وأضافوا "يتم الحفاظ على المناعة الطبيعية في معظم الحالات"، وقالت الوثيقة أنه يمكن اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس كورونا في 90٪ على الأقل من الأشخاص المصابين بالفيروس - وهذا الرقم يقترب من 100٪ باختبارات جديدة، مضيفة أنه يمكن قياس الأجسام المضادة في غضون أسبوع تقريبًا من ظهور الأعراض.

قال العلماء إن تجارب لقاحات فيروس كورونا "تشير إلى أنه يمكن الحصول على درجة عالية من المناعة ضد مرض كوفيد -19 ، على الأقل في المدى القصير".

على الرغم من بعض الشكوك حول مستوى ومدة المناعة، خلص الخبراء إلى: "من المحتمل أن يكون بعض أشكال شهادة المناعة لكورونا ممكنًا ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات والاعتبارات قبل تقديم توصية".

جدير بالذكر أن بريطانيا ستبدأ إعطاء لقاح كورونا يوم الثلاثاء المقبل بعد أن أصبحت الدولة الأولى في العالم التي وافقت على استخدام لقاح فايزر.